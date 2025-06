En Directo: Deportivo-Elche (0-3) Segunda parte

Homenaje ahora a Pablo Martínez y a Jaime Sánchez, que juegan hoy su último partido con el Dépor. Pasillo de ambos equipos. En el videomarcador "Grazas capitáns" con una foto de ambos.

















Habrá varios homenajes en la previa hoy en Riazor. El primero al OAR, de balonmano, tras su ascenso.





































Sorprende en el once que no esté Pablo Vázquez, que lo había jugado todo y se queda sin lograr los 42 partidos seguidos ligueros. Algo que sí que puede conseguir Mario Soriano. Pablo Martínez no era titular desde el 27 de abril en la derrota del Deportivo ante el Racing de Santander (2-1).





















El once del Elche, ya confirmado













Y el que habrá un amplio dispositivo de seguridad, al ser declarado un partido de alto riesgo. Pues se esperan cientos de aficionados ilicitanos hoy en las gradas de Riazor.













Ya hubo dos, las de Pablo Martínez y Jaime Sánchez.

















En un día en el que puede haber varias despedidas.













Y es que muchos ojos estarán puestos esta tarde en Riazor.









Así ve el Elche el encuentro de esta tarde en Riazor, un duelo del que pueden salir como ascendidos a Primera.









Una de las dudas de cara al partido es Bouldini. Te contamos porqué.

















También su homólogo Eder Sarabia, que aseguró que si Yeremay juega le pedirá su camiseta.









Habló del partido y de su futuro en la previa Óscar Gisanz.









Aquí os dejamos nuestra previa del partido de esta tarde.





















Así ve el partido nuestro viñetista Manuel Tella

















Buenas tardes y bievenid@s a la retransmisión de este Dépor-Elche, el último partido de la temporada 2024-2025 en Riazor.