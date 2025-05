Vía libre para que Pablo Vázquez y Mario Soriano completen su maratón

No le ha dado al Deportivo para encontrar como colectivo la motivación necesaria para extender el esprint hasta el final de Liga en Segunda División. Una vez lograda la permanencia matemática, de forma inconsciente o voluntaria el grupo levantó el pie del acelerador y las derrotas que no llegaron antes se apilan ahora en una serie de tres consecutivas antes de recibir este domingo a un Elche que sabe que será equipo de la máxima categoría si suma los tres puntos en Riazor.



En esta deriva que es hasta lógica, aparecen entonces los objetivos individuales. Ese aliciente personal que cada futbolista pone en segundo plano mientras hay uno más importante como meta, pero que también sabe sacar a relucir en el momento que ve que no quedan socios para tirar del carro. Y ahí dan un paso al frente jugadores que todavía tienen algo que decir antes del cierre de temporada como Pablo Vázquez y Mario Soriano.

insaciable

Vázquez ha sido titular siempre y solo se perdió unos minutos ante el Castellón



El central y el mediapunta blanquiazules han sido dos de los pilares del equipo coruñés en el regreso al fútbol profesional. Principalmente por rendimiento, completando una campaña notable en ambos casos, pero sobre todo a nivel de disponibilidad. Así, valenciano y madrileño están ante la oportunidad de participar en todas y cada una de las jornadas de LaLiga Hypermotion 2024-25.



Se trata además de dos caminos con sus particularidades y complicaciones que le conceden a ambos un mérito considerable. En el caso de Pablo Vázquez, el mérito se duplica si tenemos en cuenta que ha sido titular en todos los partidos y nunca ha sido sustituido. Lo ha jugado prácticamente todo salvo los cinco minutos finales del Deportivo-Castellón del mes de diciembre, en el que se retiró tras sufrir unos fuertes calambres. Gilsanz ya había hecho todos los cambios y el cuadro local terminó con diez futbolistas sobre el césped la primera gran goleada ante la afición deportivista tras varios festines a domicilio.



Ha sido un curso de reivindicación del defensor deportivista, que en el verano de 2023 decidió dar un paso atrás para relanzar su carrera después de una trayectoria de más a menos en el Cartagena. Ahora, con la confianza adquirida tras dominar en Primera RFEF y ser una de las claves del ascenso, se ha asentado en la categoría de plata como una garantía en la línea defensiva herculina y aportando, como en él es habitual, su cuota en el área contraria con dos tantos.

extra

Además de los 41 partidos de Liga, Soriano jugó también en el duelo de Copa



Mario Soriano no puede presumir del mismo logro que Vázquez en lo que a pleno de minutos se refiere, tampoco de titularidades. Pero a cambio sí pone sobre la mesa una temporada en la que siempre que el Deportivo ha jugado un encuentro oficial, ahí ha estado él. No se perdió ni la visita de diciembre al Ourense CF en la Copa del Rey. Salió en el tramo final al duelo en O Couto para tratar de arreglar sin éxito un marcador que se había puesto en contra y que terminó con el equipo eliminado a las primeras de cambio.



No fue un inicio sencillo para el canterano del Atlético de Madrid, que a pesar de regresar a A Coruña tras demostrar su valía en el Eibar, no dejaba de ser la pieza nueva en un engranaje que había puesto en fila más de 20 partidos sin perder y que tenía en Yeremay, Lucas Pérez y Mella unos cimientos sólidos. Idiakez le buscó sitio en el mediocentro, también Gilsanz, pero su gran explosión llegó tras la salida del ‘7’ y su consolidación en el enganche. Ha llevado el mando del equipo en la segunda vuelta, ha igualado su mejor marca de asistencias y ha fijado un nuevo techo de goles, con cinco hasta el momento.

Esquivando la sanción



A lo largo de una temporada son muchas las circunstancias que hay que sortear para poder estar en disposición de jugarlo todo. Tanto a nivel físico, faceta en la que ambos protagonistas sobresalen, como también en la disciplinaria. En este sentido el Deportivo ha ayudado siendo uno de los equipos más limpios de la categoría, obviamente con la colaboración de Pablo y Mario, que han mantenido una concentración máxima para cuidar sus amonestaciones, especialmente en los últimos meses.



La amenaza de una alerta amarilla estuvo sobre la cabeza de los dos futbolistas del Dépor hasta que el árbitro pitó el final del encuentro el domingo en La Romareda. Fue el duodécimo partido para Soriano, que se ha convertido en un maestro en esquivar las advertencias arbitrales. Empezó la temporada viendo dos tarjetas muy temprano, en las tres primeras jornadas, pero luego solo ha visto otras dos, la última en el Carlos Tartiere el 2 de marzo, en el duelo que terminó con victoria agónica gracias al tanto de Ximo Navarro.



Menos partidos ha tenido que caminar sobre el alambre el central, aunque por su posición quizá tenga más mérito ser capaz de completar toda una Liga sin cumplir siquiera un ciclo de amonestaciones. Sus primeros meses de competición fueron inmaculados y no recibió la primera amarilla hasta el penúltimo partido de 2024 ante el Castellón. No incrementó su dureza después y solo en abril encadenó dos jornadas consecutivas con aviso ante Tenerife y Racing de Santander. Desde entonces ha jugado cuatro partidos apercibido y no le ha temblado el pulso.

Mario Soriano, en el Zaragoza-Deportivo del pasado domingo | Fernando Fernández

Marcando el ritmo



Por supuesto, los dos jugadores son los que ponen el listón más alto en cuanto a participación del Deportivo esta campaña. De momento como jugadores de campo, con Helton Leite colándose en el segundo escalón del podio, pero es probable que incluso de forma absoluta una vez que el portero brasileño le ha cedido el puesto a Parreño para el tramo final y Soriano, ahora tercero con 3.301 minutos, esté a menos de media hora de partido de darle caza. Pablo Vázquez es el líder con 3.685.



En el conjunto coruñés solo otros dos futbolistas más han conseguido mantener el fuerte ritmo marcado por ambos para cruzar la meta de los 3.000 minutos: Diego Villares y Yeremay Hernández. A las puertas se quedó David Mella con 2.738, aunque todos ellos estuvieron ausentes en algún encuentro durante el campeonato.



Pero para comprobar la verdadera dimensión de la gesta que, sobre todo, está completando Pablo Vázquez, es necesario poner sus números en contexto con el del resto de la categoría. El central valenciano lidera también la clasificación general de participación en lo que se refiere a jugadores de campo. Haberse dejado en el tintero esos escasos minutos en diciembre le permiten sacarle ventaja a otro de los maratonianos del curso como Gorrotxategi, del Mirandés, que tampoco se ha perdido ninguna jornada. El cuadro de Anduva, que se jugará este domingo el ascenso directo, tiene hasta cuatro futbolistas en el top 15 de más participación. Mario Soriano ocupa el puesto catorce entre Rincón y Reina, otros dos ‘jabatos’.