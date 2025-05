Gilsanz y su continuidad en el Deportivo: "Empezaremos a hablar la semana que viene"

Óscar Gilsanz compareció en la que puede ser su última rueda de prensa en Abegondo para dejar las claves del Deportivo-Elche. Será el partido de cierre de temporada en Riazor, en el que habrá diferentes despedidas, pero que todavía está por ver si es la del técnico de Betanzos en el banquillo blanquiazul.



Jaime y Pablo, en el césped: Lo primero es pensar en el partido. Es un partido importante para todos. Es cierto que hay algunos jugadores que han sido muy importantes y que es su último partido en Riazor. A todos les gusta despedirse jugando, pero lo más importante es el partido. Viene un rival que se juega el ascenso y sabemos que tenemos que competir, sobre todo por nosotros. Por nuestro trabajo, la gente y el escudo. Pero también por la competición. Tenemos que competir, sacar el mejor equipo posible y ser capaces de sacar el partido. El simple hecho de jugar en Riazor es especial para todos y todos queremos y deseamos despedir la temporada con una victoria.



El foco: Es lo normal en las últimas jornadas todos los años. Nos toca que los equipos que juegan con el resultado de nuestro rival, estén pendientes. Pero nosotros, por nuestra gente y nuestro club tenemos que pelear. Y porque si estuviéramos en el otro lado, todos creemos y queremos que la competición transcurra con los equipos yendo al máximo. Hay equipos que se juegan más, pero para nosotros, jugar en Riazor con nuestra gente y tras estas tres derrotas, es importante despedirse con buenas sensaciones y sumando tres puntos. No me ha llamado nadie de otros equipos. Todos nos ponemos en la piel de los rivales. Yo me pongo en los que se la juegan, y los rivales se ponen en la nuestra, sabiendo que vamos a querer ganar, acabar la temporada con una victoria, buenas sensaciones. No hace falta ninguna llamada ni nada. Somos los más interesados en ganar el partido.



Mala imagen de despedida: Al entrenador siempre le preocupa que la imagen del equipo sea mala en cualquier partido. Venimos con la tercera derrota seguida, pero yo estuve más molesto el día del Sporting. El equipo jugó peor ahí, dio más facilidades. Más allá de la racha, lo que queremos es siempre ganar y ser competitivo. A nadie le gusta perder y que quede una imagen de no haber competido como pasó el día del Sporting, que tan pronto nos fuimos del partido. La imagen del equipo en 30 jornadas que haré yo el domingo fue buena en general, el análisis general que haré para mí mismo sea positivo en 26 jornadas, pero estas tres que llevamos, con tres derrotas y esa sensación de no ser nosotros mismos a la hora de competir, siempre te queda.



Qué queda, qué recuerdo: Las valoraciones son al final siempre. Falta un partido que como decimos, es importante para esas sensaciones. Llegué hace siete meses, llegué en principio para un partido como una persona de club que iba a ayudar a esa situación. Después de 30 partidos, todo este trayecto para mí ha sido muy positivo. Por las sensaciones que he ido recogiendo a lo largo de todos estos meses y creo que lo que debe quedar es que el equipo necesita estabilizarse en una categoría que tenemos claro que para el Dépor, estar en esta categoría debe ser con opciones de ascender siempre, pero que el club necesitaba estabilizar el proyecto. Hay ese objetivo de volver a Primera, pero era muy importante esta primera temporada. Un 60 por ciento de los equipos descienden a la temporada siguiente de ascender. Y era importante estabilizarse, más allá después de un inicio en el que había dudas en cuanto a puntos. Me gustaría que la sensación que quedara es de estabilización, de reforzar las bases sólidas para poder ir hacia adelante”.



Te gustaría definir ya: Ya sabéis que yo no creo y no me gusta acaparar atención. Los entrenadores siempre debemos estar en segundo plano. No me gustan esas situaciones. Pero con lo que me quedo esta semana, es con el poso que dejan futbolistas importantes. Más allá de partidos y minutos, para todos es bueno que se reconozca esa profesionalidad de los futbolistas que van a dejar el club. Mi situación no es importante. Soy menos importante para lo que pueda pasar y no me planteo ninguna situación, porque creo que cuando pase el domingo, empezará a dilucidarse.



Partido especial por lo que pueda pasar: Desde el primer día, cuando me preguntan siempre digo que invento disfrutar al máximo. Es la manera de que nos vayan quedando las imágenes que vayan quedando en nuestra retina. Intento siempre disfrutar al máximo. Lo mismo que los escenarios fuera de casa donde el equipo ha dado un gran nivel. De Riazor siempre disfruto. Las previas es algo que, para todos los que vimos desde la grada, ahora estamos abajo y tengo esa fortuna de disfrutar como máximo responsable de la plantilla, lo disfrutaré seguro, pero espero disfrutar algo más.



Sensación: No sé, no vamos a hablar nada hasta la semana que viene. Hablamos diariamente, semanalmente de temas de club, de esta temporada, situaciones de la temporada siguiente… pero sin abordar ninguna situación en lo que se refiere a la figura del entrenador.



Plazos: Yo no me planteo ningún plazo de nada. Centrado en el equipo hasta domingo y a partir de ahí hablaremos. Pero no me marco un plazo ni para bien ni para mal.

Crees que es último partido: No tengo ni idea. Uno tiene que trabajar en el club como si fuera a estar toda la vida aunque mañana esté fuera. Tienes que trabajar como si fueras a estar, sabiendo que la figura de entrenador hoy está y mañana puedo no estar.



Pablo Martínez: Tomo una decisión deportiva el día del Albacete en casa y se lo digo a él. Antes del partido lo hablo con él. Es una decisión puramente deportiva. Sabía que tenía una renovación por número de partidos, pero no sabía cuántos eran. Es lógico que él pueda pensar que haya alguna suspicacia en ese aspecto y esa semana, cuando él está con la mosca detrás de la oreja, el club habla con él para transmitir la decisión del club. Pero está totalmente desligada la decisión que yo tomo con lo que el club le comunica después. Cualquiera que me conoce sabe que si fuera lo contrario, yo se lo hubiera transmitido a él. Pero la decisión fue puramente deportiva. Creía que era momento de que jugase otro, cambiar algo después de una derrota, pero nada que ver con la situación contractual. Es normal que el jugador tenga esa duda y luego el club se lo diga. La relación con el jugador muy bien. Los jugadores siempre quieren jugar, cuando no juegan es porque el entrenador toma la decisión. Pero la relación tanto con Pablo como con el resto de jugadores es muy bueno. Sí que es cierto que tenía dudas de la decisión, pero el club se lo aclaró.



Yeremay: Desde el partido en Gijón lleva varias semanas con pequeñas molestias que le permiten entrenar, pero a ritmo menor. Lo estamos cuidando para que pueda ayudar lo que pueda. Esta semana va un poco más normal, veremos si puede estar para salir de inicio o la segunda parte, pero dependerá de las sensaciones a nivel físico. Pero no creo que ni en Oviedo ni en Miranda tengan duda de que los que salgan lo harán al mejor nivel. Porque si juega Yeremay, pero sale mercado, no sería bueno para el Deportivo ni tampoco para los otros equipos. Los que salgan serán los que están en mejor disposición para ganar el partido.