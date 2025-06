Las otras posibles despedidas de Riazor

El partido ante el Elche en Riazor, que pone fin a la temporada 2024-25, no será un encuentro más para algunos jugadores deportivistas. El duelo ante el conjunto de Eder Sarabia servirá como último servicio de varios jugadores. A las salidas ya confirmadas de Pablo Martínez y Jaime Sánchez, dos de los capitanes del equipo coruñés en los últimos años, se suman otras despedidas, algunas casi seguras, otras aún no confirmadas, y alguna más pendiente de una última oportunidad sobre el césped.



Los centrales Pablo Martínez y Jaime pusieron punto final a su etapa como blanquiazules esta semana, tras la comunicación oficial del club de que no se les renovará el contrato que expira el próximo 30 de junio. Ambos se despidieron en la sala de prensa de Abegondo con emoción contenida, agradecimientos y una última mirada a su paso por A Coruña. Por lo tanto, el enfrentamiento contra el Elche marcará también su adiós definitivo al deportivismo.

La situación de Hugo Rama

Sin embargo, no serán los únicos en cerrar ciclo. Aunque no haya confirmaciones oficiales, todo apunta a que Hugo Rama también podría estar ante su último encuentro con la camiseta del Deportivo. El mediapunta de Oroso es el único jugador no cedido, además de los mencionados Pablo Martínez y Jaime, que termina contrato este verano. Y, aunque todavía no existe confirmación oficial, su continuidad parece poco probable.



Hugo Rama llega a este final de temporada con la duda física como telón de fondo. No jugó ante el Zaragoza y estuvo varios días sin entrenarse con el grupo. Sin embargo, volvió a ejercitarse con sus compañeros en Abegondo esta semana y mantiene opciones de tener minutos ante el Elche. El curso pasado no pudo despedirse sobre el césped por una lesión muscular en el tramo decisivo del curso y esta vez todavía tiene margen para hacerlo. El centrocampista ofensivo ha tenido una campaña discreta, con solo 14 partidos de Liga y uno de Copa, además de pocas apariciones como titular. Una trayectoria menguante en minutos y peso específico que parece acercar el fin de su etapa como blanquiazul.

Jugadores a préstamo

A las despedidas de Pablo Martínez y Jaime Sánchez y al posible adiós de Hugo Rama, se suman las presumibles salidas de los futbolistas cedidos. El más destacado del curso ha sido Rafa Obrador. El lateral izquierdo, de solo 20 años, llegó procedente del Real Madrid Castilla con cierta falta de ritmo tras una pretemporada atípica con el club blanco. Sin embargo, aprovechó la lesión de Sergio Escudero y acabó convirtiéndose en un fijo en el carril zurdo. Ha disputado 32 partidos ligueros, 24 de ellos como titular, acumulando más de 2.000 minutos en una temporada de crecimiento para el joven futbolista. Lateral ofensivo pero correoso en defensa, ha ofrecido un rendimiento notable como blanquiazul. El propio futbolista reconoció en varias comparecencias que no sabe qué le deparará el futuro, pero dada su proyección y el interés que puede despertar en otros clubes, parece complicado que siga en A Coruña más allá de este mes de junio.



El segundo cedido con más protagonismo ha sido Nemanja Tosic, incorporado en el mercado de invierno como refuerzo de urgencia ante la recaída de Escudero. El defensa serbio, que puede actuar tanto en el lateral izquierdo como de central, ha cumplido sin brillo pero con eficacia. Suma siete apariciones en Liga, cuatro como titular, y ha dejado sensaciones dignas desde la sobriedad. No ha aportado apenas en ataque, pero su papel estaba más orientado a cerrar la herida que había dejado la baja prolongada de Escudero y a ser un complemento diferente a Obrador. Su presencia en el partido ante el Elche también apunta a despedida, salvo giro inesperado.

Tosic, ante Sobrino, del Cádiz | Foto: Quintana



En una situación similar, aunque incluso ha dejado un menor impacto en minutos disputados, está el extremo argentino Juan Gauto. Llegado del Basilea a préstamo como posible recambio en las bandas para Yeremay y Mella, nunca terminó de asentarse en la rotación. Disputó 15 encuentros, solo dos como titular, y no logró marcar ni destacar con continuidad. Una lesión en la segunda vuelta terminó por frenar del todo su progresión cuando comenzaba a ganar algo de presencia. Su paso por A Coruña ha sido efímero y testimonial. A pesar de su campaña un tanto decepcionante en el Deportivo, Gauto puede presumir de haberse proclamado campeón de la liga suiza con el Basilea, ya que participó unos minutos en un partido del inicio de la temporada antes de recalar cedido en el Deportivo. Todo indica que su cesión no tendrá continuidad y que el duelo ante el Elche cerrará su breve etapa como blanquiazul.

Salidas obligadas

En total, entre salidas confirmadas, contratos que terminan y cesiones sin visos de prórroga, podrían ser al menos seis los futbolistas que pisen Riazor por última vez con la camiseta blanquiazul. Una cifra que crecerá con el paso de las semanas, ya que la planificación de la próxima temporada parte de una situación de overbooking. El club tiene actualmente 30 contratos en vigor de cara al próximo curso, entre jugadores del primer equipo y cedidos que regresarán a A Coruña.



Eso implica que, más allá de los casos ya conocidos, será inevitable aligerar la plantilla. El Deportivo deberá abrir la puerta a más salidas, ya sea en forma de cesiones, traspasos o rescisiones pactadas. Habrá jugadores con contrato que no entren en los planes de la dirección deportiva o del cuerpo técnico y que deberán buscar minutos lejos de Riazor.



Por ahora, el foco está en el partido ante el Elche. Un encuentro que servirá para cerrar una temporada exigente, pero también como despedida para quienes dicen adiós. Algunos tendrán la fortuna de poder hacerlo desde la titularidad o con minutos desde el banquillo, mientras que otros tendrán un final diferente, lejos de los focos o incluso sin el conocimiento de que no seguirán formando parte del Deportivo más allá del verano.