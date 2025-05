Así será el dispositivo de seguridad para el Deportivo-Elche, declarado de alto riesgo

Tras haber declarado la Comisión Antiviolencia el partido entre el Deportivo y el Elche del próximo domingo a las 18.30 horas como un duelo de alto riesgo, la Subdelegación del Gobierno en A Coruña ha informado de las medidas que se adoptarán para garantizar la seguridad de todos los aficionados que acudan al encuentro.

María Rivas, subdelegada del Gobierno en A Coruña presidió esta mañana la Junta de Seguridad en la que se concretó el dispositivo diseñado por la Policía Nacional para el partido del domingo que se disputará en Riazor. Participaron también representantes de la Subdelegación del Gobierno, así como Policía Nacional y Ayuntamiento (Policía Local) y Deportivo (Seguridad privada)

Las principales medidas acordadas serán las enunciadas a continuación:

Reforzar la presencia policial y preparar un dispositivo enfocado a la presencia en la ciudad de 1.200 aficionados del Elche, dada la posibilidad existente de que el equipo ilicitano logre el ascenso a Primera División.

La Policía Nacional estableció reforzar la seguridad y los medios disponibles para atender los alrededores del campo y diferentes puntos de la ciudad.

El operativo de la Policía Nacional contará con dos grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Equipo de Información y guías caninos, especialistas del TEDAX, Unidad de Subsuelo y protección ambiental, además de varios drones.

El dispositivo policial estará activo el propio domingo, puesto que la previsión es que los aficionados que se desplazan a la ciudad coruñesa hagan su llegada de modo escalado desde el domingo a primera hora llegando a través de tren, buses y dos vuelos chárter. Y finalizará entre las 23:00 y 00:00 horas, que es la previsión en función de los horarios de salida de los medios que han utilizado para llegar a la ciudad.

De esta forma, la subdelegada mostró su total confianza en que este partido transcurra con total normalidad, garantizando la seguridad y el disfrute de ambas aficiones.

Eder Sarabia pide que el fútbol predomine

Precisamente sobre este tema habló Eder Sarabia, técnico del Elche, en la rueda de prensa previa al duelo del domingo: "Me preocupa un poco el tema de que Antiviolencia haya declarado de alto riesgo el partido. Es una cosa de las que me suelo enorgullecer, de no vernos implicados en ese tipo de cosas. Simplemente en relación a esto espero que tanto por su parte como por la nuestra, disfrutemos de un precioso domingo de fútbol, con respeto, cada uno mirando por sus colores, pero que el fútbol predomine y que gane el mejor, ojalá seamos nosotros".