El mensaje de Eder Sarabia a Yeremay antes del Deportivo-Elche

Eder Sarabia, entrenador del Elche, se muestra encantado con la decisión de la Real Federación Española de Fútbol de permitir que Yeremay no se incorpore a la concentración de la selección española sub-21 hasta que finalice el partido entre el Dépor y el equipo ilicitano.

"Sobre el tema Yeremay, mejor que juegue porque, además, le voy a pedir la camiseta porque me gusta mucho cómo juega. Es de los jugadores que más me gusta de la categoría, ya desde que le veía en Primera RFEF y si me está escuchando, que sepa que le voy a pedir la camiseta", señaló el preparador franjiverde durante la rueda de prensa que ofreció este viernes.

El estratega del Elche valoró la capacidad de la escuadra blanquiazul en la zona de tres cuartos y su facilidad para marcar desde fuera del área: "Es un equipo que tiene muchos recursos. Así como otros igual necesitan ganar línea de fondo o con otro tipo de alternativas, es un equipo que desde frontal del área tiene capacidad para ese tiro, filtrar o encontrar espacios interiores, las asociaciones. Es un equipo que tiene mucho talento. Hay varias bajas de jugadores que han sido habituales ahí, pero siempre es un equipo que se ha caracterizado en los últimos años por jugadores talentosos, atrevidos y evidentemente la fase ofensiva va a volver a ser muy importante y le estamos dando mucha preponderancia".

Llega el día:

"Después de tantos meses de trabajo, de competir, de de exigencia, de crecimiento del equipo, creo que hemos sido un equipo que hemos tneido siempre una línea ascendente y que desde hace muchas semanas ya estamos en un gran nivel. Estaba convencido de que no íbamos a tener un bajón, de que íbamos a estar preparados hasta el final, hemos tenido y seguimos teniendo rivales muy duros a los que hay que seguir ganando en ese sprint final, pero llegamos a ese kilómetro 42 de la Marathón en un momento espectacular, con fuerza, con capacidad de cambiar el ritmo y de poder conseguir ese objetivo tan bonito que hemos ido dándole forma durante la temporada porque al principio, cuando empieza la competición, hay muchos que podemos pensar en ese ascenso, pero luego la Liga te va diciendo las posibilidades que tienes. Y nosotros, con la idea muy clara, con mucha unión, con mucha ayuda de los unos con los otros, con bastante estabilidad, convicción, disfrutando del proceso, entendiendo que en ese crecimiento iba a estar gran parte de la clave del éxito, estamos en el momento perfecto, en el lugar perfecto para afrontar un partido que va a ser exigente, pero que vamos con toda la convicción, ilusión, la fuerza y con todo.

Desplazamiento de afición:

"Hay muchas emociones, mucha ilusión en toda la ciudad, en toda la zona. Todo el mundo, ahora si cabe, es un poquito más del Elche, incluso gente que se ha ido enganchando, con aficionados del presente que ahora lo viven con más pasión que esos aficionados de toda la vida. Lo recibimos desde fuera, dentro tenemos esa responsabilidad, pero estamos muy centrados en nuestro trabajo, con las cosas muy claras, marcando lo que queremos hacer, con nivel competitivo, con duelos, intentando buscar lo mejor para el equipo, prepararnos para todo lo que nos va a exigir el rival, que es un gran rival, valiente, que querrá hacer un buen partido en su casa y acabar bien la temporada. El Dépor es un club que supone mucho en el fútbol español, sobre todo para los que somos de esa década de los 80 y que vivimos ese mejor Dépor. Se me ponen los pelos de punta hablando de jugadores como Djalminha, Valerón, Tristán, Claudio Barragán, Bebeto y esos jugadores de antes, Mauro Silva... y en un estadio espectacular. Un momento y un contexto en un lugar perfecto para poder seguir demostrando el equipo que somos, hacer otro partidazo, intentar imponernos y conseguir ese hito que es importante. Demuestra un poco, dentro de ese descenso de la pasada temporada, el potencial del club, la estabilidad del club y que el camino está claro para dar tranquilidad al aficionado del Elche".

Estado de la plantilla:

"Josan es uno de esos que estamos cuidándole, pero que te da lo que da en la competición. Es de esos jugadores que con su experiencia y jerarquía, a veces no necesita completar toda la semana para poderte dar un gran nivel. El otro día dos asistencias, un pico de velocidad puntual que incluso bromeaban los compañeros. Estamos bien, sí que ha habido algunos jugadores, Elbasan en principio lo recuperamos porque ya está completando toda la semana y está muy bien. También recuperamos a Germán de las tarjetas y a alguno más que haya podido estar, como Jairo, que acabó con aquella torcedura y hoy ha completado el entrenador. Creo que estamos todos menos Bambo y Yago. Todo en ese aspecto físico, mental y de sensaciones, muy bien".



Partido difícil, pese a que el Dépor no se juega nada:

"Nos vamos a enfrentar a un gran equipo que tiene similitudes con el Málaga, que son equipos valientes, que atacan, que quieren la pelota, proponen, arriesgan, te comprometen, tienen talento. Entonces, vamos a tener que hacer otro gran partido, pero estamos muy preparados con todo el equipo muy enchufado, dudas en la alineación para intentar elegir a los mejores en el principio y tener alternativas en el banquillo, pero es una semana intensa, bonita y disfrutándola, que es una de las cosas que nos habíamos propuesto".

Josan, titular:

"Sí, están todos para ser titulares. Jairo también, que es el que a principio de semana podía estar con el tobillo un poco más inflamado, pero están bien, todos preparados y todos pueden ser titulares con todas las garantías".

Preparados para que el Mirandés marque pronto y por minutos te veas fuera:

"El otro día ya tuvimos un ejemplo en relación a eso. No dependíamos del todo de nosotros, sabíamos que iba a haber ruidos y cosas que nos podía llegar información sin saber lo que estaba pasando y puede pasar, pero tenemos que estar preparados. Nos enfocamos en lo nuestro y esta vez, si logramos la victoria no hay que mirar otros campos. Lo que transmite el equipo, la profesionalidad, la jerarquía, la experiencia, es que somos capaces de aislarnos de eso y poner el enfoque en lo que está en nuestras manos, sabiendo que va a haber momentos de partido, como el otro día, que llegó el minuto 70 y no habíamos hecho ningún gol. Pero este equipo tiene recursos para jugar hasta el final y si tenemos que jugárnosla al final, también poder resolver".

¿Nervios en el vestuario?

"Aparentemente no se ven. Itentar vivirlo con normalidad y poder enfocarnos en el juego, en el partido. Seguro que cuando nos acerquemos al partido estará ese cosquilleo que es maravilloso, es normal, parte del fútbol y de la vida y que es una muestra de que estamos muy cerca de hacer algo muy grande y seguro que esos nervios que tendremos nosotros también estarán en otros estadios. Es lo maravilloso de esta competición tan exigente y este año especialmente, que con esta puntuación nos podemos quedar fuera".

Partido de alto riesgo:

"Me preocupa un poco el tema de que Antiviolencia haya declarado de alto riesgo el partido. Es una cosa de las que me suelo enorgullecer, de no vernos implicados en ese tipo de cosas. Simplemente en relación a esto espero que tanto por su parte como por la nuestra, disfrutemos de un precioso domingo de fútbol, con respeto, cada uno mirando por sus colores, pero que el fútbol predomine y que gane el mejor, ojalá seamos nosotros".

Aficionados:

"Sé que lo van a dar todo nuestros aficionados porque la ilusión que hay y el esfuerzo que están haciendo son increíbles. Ya me he encontrado mucha gente que va a ir en coche, que van a ir grupos de amigos. La gente quiere estar allí. Seguramente sea uno de los trayectos más complicados, por la lejanía, pero entendemos que es uno de esos días importantes en la historia de este club. Nosotros dentro también lo sentimos así y sé que desde el primer futbolista al último, toda la familia franquiverde vamos a darlo todo para conseguir esto tan bonito".

¿Habría imaginado lo que le esperaba en su primera campaña como técnico del Elche?

Es más de lo que podía haber esperado para este primer año. Siento que soy (se emociona y no puede contener las lágrimas). Siento que me he hecho mejor entrenador y mejor persona y es gracias a toda la gente que tenemos, a toda la pasión que le hemos puesto, a toda la ilusión que tenemos, a todas las grandísimas personas que nos han rodeado y esperaba poder dersarrollar todo lo que tengo aquí, pero gracias a esa gente ha sido todavía mejor, más bonito y estoy muy feliz.

Posibilidad de que valga el empate:

"Pedro Vigas dijo que no pensamos en eso y que vamos a ir con todo a ganar. Que en un momento determinado nos matemos por lograr ese empate que nos pueda servir, habrá que ser inteligentes, pero vamos a ir a por la victoria".

Sory Kaba y Mourad:

"Con respecto a Sory y a Mou, están en el mejor momento de la temporada, seguramente, con frescura mental, precisión, acierto, con mucho trabajo. Muy bien tanto ellos como la sensación general".

"Hay ciertas cosas que no me gustan del fútbol y que me gustaría que fueran de otra manera. Hay momentos puntuales que no es que valga todo, pero tienes que ser más inteligente. Sigo viendo a mi equipo que le agarran a no se quién y quiere seguir jugando... no vamos a cambiar demasiado nuestra esencia, pero sí tenemos que ser capaces de gestionar nuestros minutos. En momentos determinados, que te hagan una falta puede ser positivo, o ir a un córner. Inteligencia, sí, no todo vale, pero habrá un momento en el que, después de 42 jornadas, lo más importante sea conseguir el objetivo que lo bonito, porque además, eso dará más brillo a lo otro".

¿Está nervioso?

"A día de hoy no. Estoy tranquilo, enfocado, llevando la semana como me gusta, con mi familia, mi mujer, con la niña, con amigos, con deporte, disfrutando de la preparación del partido, de cada entrenamiento, preparando el viaje de los familiares para que puedan estar allí con nosotros. Ahora tranquilo, seguro que mañana cuando estemos llegando allí o pasado, cuando estemos llegando al estadio, seguro que ese cosquilleo va a estar, pero es importante que la frescura, la calma, lo que pueda transmitir a los jugadores, con las mejores decisiones, pero comparto que es uno de esos días más importantes de mi vida como entrenador y uno de esos días que a cualquier entrenador le gustaría vivir como es conseguir un ascenso a Primera División".

Importante lo que han logrado, aunque no consiguieran el ascenso directo:

"Siento que lo que hemos hecho este año es algo muy importante. No solo de este año, creo que viene de años anteriores. Estoy muy agradecido a gente que no está, de años anteriores, creo que ha habido aprendizaje de todo ese proceso, unión de toda la familia franquiverde y estoy muy feliz por lo que he podido conseguir y vivir yo, pero también para lo que hemos hecho para este club. Es algo con lo que me voy a quedar para siempre y estoy muy satisfecho, pero nos falta este último paso y vamos a ir a muerte porque creo que nos lo merecemos y porque es la guinda espectacular para un año inolvidable".