El Dépor sí que juega el playoff de ascenso

Además de Davo y Raúl Alcaina hay un tercer cedido en el Deportivo que tiene opciones de lograr el ascenso en Segunda: Luis Chacón, que puede lograrlo con la Cultural Leonesa. No obstante, su caso es diferente, pues no cuenta con esa disposición en su contrato y la entidad herculina podría repescarlo para el curso 2025-2026.

El de Pontedeume puede conseguir subir a Segunda con el conjunto leonés si puntúa en la última jornada ante el Andorra. El centrocampista, que se marchó en el mercado estival para seguir creciendo, se ha convertido en un fijo en las alineaciones de Raúl Llona y ha dado un paso adelante en su progresión. Ha jugado 34 partidos, 32 de ellos como titular y ha acumulado más de 2.700 minutos en los que ha marcado 11 goles. Unos registros con los que superó su mejor campaña, la 2023-2024 con el Arenteiro.

Unos guarismos que hicieron que el Dépor se fijase en él. Tras ser anunciado como el primer fichaje blanquiazul el pasado 12 de julio le tocó hacer las maletas y salir del club herculino. Su buena campaña ha hecho que la Cultural Leonesa se plantee retenerle pero, en este caso, ascienda o no, será el Dépor el que tenga la última palabra.