Germán Parreño se apunta a la próxima temporada

Germán Parreño no siente el peso de la suplencia con la que le ha tocado convivir esta temporada como una losa que lo aleje del Deportivo. El portero, titular el pasado sábado, pasó por rueda de prensa en la mañana de este miércoles y reconoció que pese a haber jugado tan solo tres encuentros y haber tenido altibajos en lo psicológico, se siente "motivado" para cumplir su contrato y seguir un año más en el Dépor.

Sin embargo, tampoco quiso obviar que una relación contractual "puede cambiar de la noche a la mañana, como en cualquier trabajo".

Temporada

"Aún no ha terminado, pero ha sido distinta, como todas las que he vivido. Ha sido intensa porque han pasado muchísimas cosas. En lo personal, empecé compitiendo, salí y me tocó apoyar desde otro lugar para intentar sumar todos los días. No lo entiendo de otra manera. Creo que se ha notado desde dentro. Estoy contento porque hemos conseguido un objetivo difícil después de que el club sufriese tanto tiempo en otra categoría. Se ha hecho un buen trabajo y toca seguir trabajando. El objetivo primordial, que era salvarse, está cumplido. Pero seguimos con el propósito de ser mejores y de sacar el máximo en cada partido, aunque es difícil porque ya con un objetivo cumplido... Todos nos ilusionamos en pensar en otro objetivo cuando conseguimos el primero, no hay que negarlo. Pero cuando no se puede, nos queda el propósito de ser mejores cada día. Es lo que intento hacer siempre y lo que mis compañeros, el equipo y el club están haciendo".

Titularidad del pasado sábado

"El míster habló con Helton y conmigo. Me dijo que era una recompensa al trabajo invisible que llevo haciendo todo el año. Me encontré bien, con mucho trabajo porque estás compitiendo contra un equipo con muy buenos jugadores que está jugándose meterse en playoff. Nosotros hemos utilizado pocos jugadores y los que llevan más minutos están cansados. Los que veníamos sin competir cuesta porque no tienes ese ritmo. Por momentos quizá en intensidad no estuvimos a la par que el Granada. Pero era algo entendible, por eso tuve más trabajo. En lo personal me vi bien, aunque todo se puede mejorar tanto en lo individual como en lo colectivo".

Acción del 0-2

"En esa acción vi algo raro porque el balón, en situaciones normales, hubiese llegado a mí. Esos balones a la espalda son una de las acciones que domino bastante bien. En el partido hay como cinco acciones que dejan de ser claras porque intervengo en pases hacia portería y no se ven en los highlights. Pero esa acción es verdad que viéndola en la repetición, el balón se queda parado. El campo estaba seco y el balón no desliza como otros partidos que jugamos a las 21.00 horas de un domingo. Si hubiese deslizado lo más mínimo... no hubiese pasado nada más. Y ya está. En esa jugada, tanto Pablo como yo hubiésemos actuado igual, pero no sabemos cómo va a reaccionar el balón, que se paró. Son cosas que pasan".

La convivencia con Helton

"La relación es muy sana. Somos dos porteros en lo personal muy parecidos. Ambos somos tranquilos y nos gusta trabajar. Luego es cierto que tenemos características distintas y depende del míster sobre cómo quiere jugar o no. Estamos aprendiendo tanto él como yo de cosas que domina el otro. Hemos evolucionado. Él participando más y a mí tocándome menos. Hemos apoyado y ayudado. Yo desde mi lugar y él desde el suyo. Las cosas en el fútbol cambian muy rápido, no sabes cuándo ni cómo y, a veces, ni porqué".

Partido contra el Zaragoza

"Desde la empatía de verlos desde su parte, porque yo he estado en su situación, es un partido difícil porque va a haber muchos factores que controlar. Nosotros lo vivimos sabiendo cómo son estos partidos y tratando de manejar nuestros puntos fuertes. Sabemos cómo puede ir y cuál puede ser el devenir del partido. Creo que es un partido más mental que táctico o físico. Pienso que el que se lo lleve será el que esté más concentrado y sepa manejar esos 'minipartidos'. Es un partido difícil, muy bonito para el espectador y para jugarlo también entre dos súper equipos históricos".

Su futuro

"Me lo tomo con calma. Tengo contrato, pero los contratos pueden cambiar, como en cualquier trabajo. De la noche a la mañana puede pasar cualquier cosa. Yo al final me centro en mi trabajo y como sé que lo que yo controlo lo domino y estoy encima de ello... lo que tenga que venir, vendrá. Tengo contrato en vigor, estoy muy a gusto y mi familia también. Tengo ganas de seguir, de demostrar en la parcela que toque. Me toca seguir trabajando y el futuro no lo sabemos".

"Yo tengo ganas de ascender. Estoy motivado. Quiero arrancar el año y tomarme cada semana y cada partido como si fuese una final. Y ya está, que pase lo que tenga que pasar".

¿Cuesta motivarse siendo suplente?

"Hay fases, no vamos a ser hipócritas. Hay fases en la que estás más o menos. Tienes un bagaje y esto no es solo un entrenamiento físico o táctico, sino también mental. Podemos hablar mucho, pero eso se tiene que entrenar. Parece un tabú, pero se tiene que hacer. Y en posición es algo que hacemos cada vez más, que lo utilizamos. Porque necesitas poner el foco en tu trabajo porque sino, tu mente se va a ir, es incontrolable. Es algo que se debe trabajar. Al final, todos queremos estar como nosotros queremos, pero es difícil. Es lo que he venido haciendo, por eso afronto mi trabajo con la máxima ilusión. Hay momentos de altibajos, en los que tengo que entrenar más. Es igual que los momentos en los que tienes que trabajar más fuerza, más piernas o más velocidad de reacción. En esos momentos, tienes que poner el foco de atención ahí".