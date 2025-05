Gabi, un reseteo a medias en el Zaragoza

“Mi cabeza está en Zaragoza, primero para salvar la situación y ojalá que el futuro más cercano después pase por aquí”, comentaba Gabi Fernández, técnico del cuadro maño desde mediados de marzo. Entonces asumió las riendas del equipo aragonés, próximo rival de los blanquiazules.



Se convirtió en el cuarto inquilino del banquillo, tras Víctor Fernández, David Navarro y Miguel Ángel Ramírez y su llegada trajo ilusiones renovadas. La realidad dice que sus números no han terminado de ser redondos y que el Zaragoza sigue, a falta de dos jornadas, sin sellar la permanencia.



Cuando Gabi fue anunciado como nuevo entrenador, el pasado 17 de marzo, el equipo era entonces decimoctavo y con 36 puntos estaba a uno del descenso, que fijaba el Eldense. Nueve jornadas después el Zaragoza ocupa el mismo puesto (18º) suma 48 puntos y está a cuatro de los puestos de la ‘quema’, cuyo primer escalón al infierno marca la escuadra de Elda, con 44. Quedan seis puntos en juego y aunque el plantel aragonés está muy cerca de certificar la salvación va a encontrarse en el Dépor a uno de sus jueces.

Las ha vivido de todos los colores Gabi en el Zaragoza. Fue su capitán, estuvo cuatro cursos y sufrió un descenso, celebró un ascenso y dos sufridas permanencias.

Sus números



En nueve jornadas el Zaragoza de Gabi ha sacado 12 puntos de 27 en juego. Eso se traduce en tres victorias (ante Mirandés, Cartagena y Racing de Ferrol), el mismo número de empates (frente a Córdoba, Eibar y Huesca) y de derrotas (Racing de Santander, Levante y Oviedo). Esta última, con polémica incluida, ya que el cuadro maño se sintió perjudicado por el arbitraje. El Zaragoza fue más allá, emitiendo un comunicado pidiendo “rigor” al estamento arbitral teniendo en cuenta las alturas a las que estamos de la temporada, con todos los equipos jugándose mucho, tanto por arriba como por abajo.



La continuidad de Gabi al frente de la banqueta blanquilla pasa por asegurar la continuidad del equipo en Segunda, una categoría en la que el club lleva 12 cursos. “No pienso en eso ahora (en su futuro), firmé hasta el 30 de junio y una vez lograda la salvación me reuniré con el club para saber su idea, aunque la tengo bastante clara. Ojalá mi futuro esté relacionado con el Zaragoza”, exponía recientemente.



Su vinculación una vez que el equipo asegure la categoría de Plata del fútbol español se extendería por dos años, según desveló El Periódico de Aragón, pues existe un pacto verbal entre ambas partes. El Zaragoza, decimocuarto por límite salarial (tras la actualización en el mercado de invierno), ha vivido un curso marcado por los vaivenes en los despachos.



Comenzó la campaña dando continuidad a Víctor Fernández en el cargo, que había sido su tercer técnico en la 2023-2024, tras Escribá y Julio Velázquez. Ese curso el equipo fue decimoquinto, con 51 puntos. 20 jornadas aguantó el técnico maño con un balance de siete victorias, cinco empates y ocho derrotas. En la primera vuelta, en su visita a Riazor, merecieron más los blanquillos, en un encuentro que se saldó con empate (1-1).

Un choque en el que rescataron un punto gracias a un gol de Francho en el añadido, que contrarrestó la tempranera diana de Mario Soriano. Después de ese choque llegaron sendas derrotas ante Eibar y Zaragoza que hicieron mucho daño al técnico. Este, por iniciativa propia, optó por comunicar su renuncia el 18 de diciembre.



“No estoy siendo suficientemente bueno para cambiar esta situación porque esta racha es injustificable. Soy el primero que me pongo, y vuelvo a decir, que yo me aparto a un lado si soy el problema. Lo he intentado de todas las maneras y no encuentro la solución”, decía el míster, con pasado también en el Deportivo.

Momento convulso



Tras el paso, durante una jornada de David Navarro y Miguel Ángel Ramírez durante diez, todo saltó por los aires después de la derrota ante el Almería (4-1).



El míster y el director deportivo Juan Carlos Cordero fueron destituidos el 16 de marzo. Sucedió solo un día antes de que se anunciase la llegada de Gabi, ante la deriva que entendía el club que había tomado el equipo en cuanto a juego y resultados. Nueve jornadas después de este nuevo reseteo, de menor impacto del esperado, el Zaragoza de Gabi aún no ha firmado una permanencia que ponga el telón a una campaña llena de sobresaltos.