El camaleónico lateral izquierdo del Dépor

Sergio Escudero sufrió una luxación en su codo izquierdo, por tercera vez en su carrera. Fue en agosto de 2024, durante el encuentro ante el Chaves, en el contexto de la gira lusa del Dépor. Anteriormente se había lastimado en la misma articulación en 2018, con el Sevilla. Y se había lesionado de nuevo en 2020 ante el Krasnodar en un duelo de Champions. Pasó por el quirófano entonces. Mismo camino que tomó en enero de este año, tras disputar 10 partidos con el Dépor.

Con cinco jornadas por delante no es seguro que vuelva a vestirse de corto este curso, aunque no lo descarta por completo. “Físicamente me encuentro bien y espero ayudar cuanto antes”. Obrador, el sustituto en su posición, también tuvo que parar. En su caso, su limitación se debió a un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda, lo que le hizo perderse los partidos ante Racing Ferrol, Cádiz, Mirandés y Tenerife, para reaparecer contra el Racing de Santander. Lo hizo luciendo un importante apósito por encima de la articulación, aunque Óscar Gilsanz aseguró que se encontraba perfectamente: “Si no tuviera el vendaje no sabría si tiene lesionado una u otra pierna. Hizo buen partido y con fuerzas para llegar arriba hasta el final”.