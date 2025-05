Charlie Patiño y su chance en una medular ‘coja’

El centro del campo es la zona en la que se crea el equilibrio entre la defensa y el ataque. Es esa zona del verde en la que hay que elaborar y hacer muchas cosas.

Hay buenos futbolistas en el Dépor en el medio campo pero necesitaríamos una figura como la de Rodri en el City, que tenga más peso en ataque y en defensa. Un jugador que pueda exhibir las diferencias en una zona importante del campo y que pueda llevar la batuta, tanto en el juego ofensivo como en el defensivo y que marque el ritmo de lo que se requiera en el campo. Hace falta más calidad, porque aunque haya buenos jugadores, no hay ese ‘6’ que contacta con los centrales y con las bandas y tampoco ha tenido ese peso.

Porque en boca de todos este año han estado Mella y Yeremay, ya que posiblemente las bandas sean, no solo lo mejor del Dépor, sino también de la categoría. Esa clase de futbolistas que repercuten en el planteamiento del entrenador rival a la hora de plantear un partido con el Dépor y que lo condicionan.

El Dépor tiene mucha llegada, aún podría tener más, pero un equipo tiene que tener más recursos, ser más consistente, más solido y tener ese jugador que le dé ese empaque al equipo.

En el Real Madrid, por ejemplo, tenemos el caso de Toni Kroos, que ya no está. Al final se trata de piezas fundamentales y en el caso del Dépor aun más porque ya tienes las bandas. Es la pieza más importante y es la que te falta. El medio campo necesita a alguien de categoría para ser un equipo que pueda aspirar al ascenso con seguridad, aunque seguro nunca haya nada.

En el caso del Dépor me han gustado en esa posición Villares, que ha rendido y Soriano, que ha estado bien. También Hugo Rama, que no sé por qué ha tenido tan pocos minutos. Es un futbolista que combina muy bien y que sabe qué hacer con el balón. Hay futbolistas que han tenido pocas oportunidades y que no se les ha dado tiempo a demostrar.

Con respecto a Patiño hay que estar en los entrenamientos para poder opinar y son muchas razones las que se pueden juntar. Posiblemente no está en las mejores condiciones si el entrenador no cuenta con él ¿Cómo está el jugador de enchufado? ¿En qué forma está? ¿Y anímicamente? Hay jugadores que notan la falta de ritmo y otros no. Pero, si el futbolista está preparado a todos los niveles, que juegue.

Para mí, hay que tener a todos enchufadísimos. Si todos ven que van teniendo minutos, querrán aún más. Además, para mí las ligas, en el 90% de los casos se deciden en los ultimos 10 partidos, y en esos encuentros solo los más fuertes sobreviven. Es decir, hay mucha gente cansada, con mucha carga de minutos y no van a rendir. Si tienes enchufados a los que han jugado menos estos son decisivos en este tramo final. No hay que regalar minutos pero hay que dar oportunidades.