El Dépor iguala el número de rojas de la pasada temporada

La expulsión de Denis Genreau en el tiempo de descuento de la derrota sufrida por el Deportivo en El Sardinero frente al Racing de Santander (2-1) supuso la cuarta tarjeta roja que recibió la escuadra blanquiazul en Liga durante la temporada 2024-25, igualó el registro de la pasada campaña, cuando los coruñeses sufrieron el mismo número de jugadores expulsados en los 38 encuentros de la Primera RFEF, y encadenó el tercer curso consecutivo con cuatro o más rojas.



David Mella fue el primer deportivista en no poder terminar un partido de la presente temporada por motivos disciplinarios. En la jornada 17, el Dépor goleó en Cádiz (2-4) con un hat-trick de Lucas Pérez, pero no todo fue motivo de celebración en el Nuevo Mirandilla. El cuadro herculino se quedó con diez jugadores en el minuto 78, debido a que Mella vio su segunda amarilla por una entrada más que dudosa sobre Matos, ya que no pareció que el canterano tocara al jugador del cuadro andaluz. El arbitraje del murciano Salvador Lax Franco fue muy polémico.



En el cierre de la primera vuelta, ante el Mirandés en Riazor (0-4), los blanquiazules volvieron a finalizar un duelo con diez futbolistas, después de que Diego Villares viera la roja directa por una dura entrada sobre Jon Gorrotxategi.



Ximo Navarro fue el tercer expulsado del bloque herculino durante el curso 2024-25. El pasado 23 de marzo, a los siete minutos del choque con el Cartagena en el feudo coruñés, el lateral derecho impactó en Ortuño al intentar despejar el balón. Una falta que le costó la roja directa, además de la fractura de dos vértebras al caer al suelo.



Genreau se convirtió en el cuarto el pasado domingo. El australiano estuvo doce minutos sobre el césped, tiempo suficiente para pasar de héroe a villano. Entró al campo en el 83, marcó la única diana blanquiazul en el 2-1 contra el Racing tres minutos después de entrar en el partido y, en el 95, no controló un pase de Pablo Martínez, Andrés Martín interceptó el balón y se lanzó a la portería y el mediocampista se vio obligado a frenarlo con un agarrón. El colegiado Orellana Cid expulsó al jugador del cuadro coruñés.



Las rojas de Mella, Villares, Ximo y Genreau convierten a la escuadra herculina en la decimotercera que más expulsiones ha sufrido en Segunda División en la presente campaña.



Aún restan cinco jornadas para que se cierre el campeonato, por lo que el cuadro coruñés puede superar el número de expulsados de la pasada campaña, en Primera RFEF.

El pasado curso

Lucas Pérez, Pablo Martínez, José Ángel y Davo vieron la roja en la Liga durante la temporada 2023-24, en la que el Dépor se proclamó campeón del Grupo 1 de la categoría de bronce y se alzó con la Copa de Campeones en la final con el Castellón.



A la media hora de la visita del Teruel a Riazor en la tercera jornada, el delantero de Monelos, en un forcejeo con Facu, soltó una pequeña patada al jugador rival y el colegiado Ruiz Álvarez no lo dudó dos veces. Los herculinos se quedaron con diez. Aun así, jugaron mejor que su oponente, pero no pasaron del 0-0.



Cinco partidos después, el equipo coruñés visitó El Toralín y a los 12 minutos, Pablo Martínez se marchó a los vestuarios tras una polémica acción sobre Brais Abelenda, de la Ponferradina, al intentar despejar un balón. Imanol Idiakez y el propio central francés protestaron la decisión arbitral.



La expulsión de José Ángel frente a la Real Sociedad B en Riazor, en la decimoctava jornada, fue por doble amarilla. La segunda cartulina se produjo después de que el medio agarrara el balón en el suelo tras lesionarse, debido a que el árbitro Alberto Fuente Martín no había detenido el juego.



Davo fue el último en ver la roja durante la pasada campaña. A los 24 minutos del choque con el Fuenlabrada en Riazor de la jornada 22 (4-1), el asturiano reaccionó mal tras una falta y un pisotón de un rival y López Parra lo echó.

Campaña 2022-23

Seis jugadores expulsados sufrió el Dépor hace dos cursos, también en la Primera RFEF.



La lista de rojas la estrenó Adrián Lapeña a los 64 minutos de su visita al campo del Real Madrid Castilla, en la novena jornada, tras derribar a Álvaro Rodríguez.



Seis citas después, Mario Soriano no pudo acabar el Badajoz-Deportivo tras una dura entrada sobre Mancuso. El deportivista pidió perdón en las redes sociales.



Más polémica fue la roja que vio Víctor Narro en el tiempo de descuento de la visita a Ceuta, que derivó en una serie de quejas desde el banquillo blanquiazul que culminaron con la expulsión también del doctor Lariño, al que le cayeron cuatro partidos de sanción, y del delegado Yago Villar, castigado con dos encuentros.



Ian Mackay, Roberto Olabe y Raúl Carnero fueron los otros tres futbolistas que vieron la roja aquella temporada.



Durante el curso 2021-22, Alberto Quiles fue el único expulsado, mientras que en la 2020-21, recibieron la roja Mujaid Sadick y José Lara.