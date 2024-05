Balenziaga: "Tomé la decisión de no seguir en el Depor ni en el fútbol profesional"

Mikel Balenziaga compareció en sala de prensa para anunciar que dejaba el Depor, a pesar de que le quedaba un año de contrato, tras lograr el ascenso.

"Aprovecho para decir que el año que viene no voy a continuar en el club. Tomo la decisión de no seguir en el Depor, ni en el fútbol profesional. Durante la temporada tuve dudas, el año pasado ya bajé de Primera a Primera RFEF, dejé de lado el fútbol profesional. Tenía contrato en caso de ascender, veia que íbamos a ascender, dudas, jugar en el Depor es un privilegio y al final cabeza fría", comentó.

"Es una decisión bien pensada y meditada. Pensada con la cabeza, más que com el corazón, sino me habría costado más esta decisión", aclaró

Sobre el momento de hacerlo público explicó que lo quería decir "esta última semana. Quería disfrutar de lo que hemos conseguido. Estas semanas han sido super intensas, ojalá pueda disfrutar de otro ascenso, vendré a celebrarlo seguro", deseó.

Aprovechó, además, para dar las gracias. "Quiero agradecer al club la confianza que me dio, le agradezco a Imanol esa llamada, sino no estaría aquí. A los trabajadores del club, a los jugadores, que me han hecho feliz, tampoco me quiero olvidar de la afición, que fuisteis en los que creyeron en todo esto cuando las cosas no iban tan bien como queríamos y a vosotros (en relación a la prensa) también por la relación que hemos tenido todo este año".

No obstante, afirmó que no se arrepentía de haber recalado en el Depor. "Fue una decisión acertadísima el haber venido aquí, no sólo por haber ascendido. Vivir el Deportivo de la Coruña, la ciudad, la afición, la institución... Si no hubiera venido me habría perdido el privilegio de vivir un año en esta preciosa ciudad y vivir un año entero en un club histórico", apostillo.

Idiakez, al que Mikel agradeció la llamada con el que le reclutó, aseguró que había sido "un honor tener a balenziaga con nosotros y fue un gran acierto que viniera. El ejemplo que ha supuesto y desearle lo mejor. Son decisiones que tiene que tomar uno, es una persona muy madura y adulta. Cuando alguien toma una decisión de ese calado hay que respetarlo".

"Ha sido un pilar muy grande en el vestuario", reconoció el míster.