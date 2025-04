Óscar Gilsanz: "Hicimos un buen partido, llevábamos nueve jornadas sin perder"

El técnico del Dépor Óscar Gilsanz habló tras la derrota ante el Racing de Santander (2-1).

Resumen del duelo: La primera parte no fue mala, ese gol tan tempranero condiciona la atmósfera con la que se juega el partido y al equipo le costó recuperarse. A partir del minuto 25 controlamos situaciones con balón y vigilancias. Pero en una que perdemos en el robo en una salida por dentro hacen el 2-0, que no es lo que se vio en la primera parte. En la segunda mejor la personalidad y actitud del equipo y tuvo que dar un paso atrás el Racing. Salvo este último robo, no tuvieron más situaciones. Hicimos un buen partido, llevábamos nueve jornadas sin perder y en uno de los mejores partidos perdimos.

¿Objetivo playoff ya zanjado?: Nunca he hablado de eso, siempre pongo el foco en el partido a partido. Estábamos lejos, con esta derrota no sumamos, pero el equipo sigue en línea ascendente para competir y dar la cara siempre. No nos vamos satisfechos porque no ganamos, pero el Dépor que se vio en el Sardinero es un equipo con personalidad, agresividad y que intentó apretar alto al Racing, un gran equipo que va a pelear por el ascenso directo.

¿Funcionaron los cambios?: En la primera parte tuvimos cierto control, aunque sin llegadas, salvo en los últimos diez minutos. En la segunda buscábamos profundidad con Cristian (Herrera). En el caso de Hugo (Rama), además del pase, entiende muy bien los espacios a la espalda de la línea defensiva y al desmarque buscamos con esa distancia en el marcador acortar distancias. El cambio de 'Zaka' es que vimos cansado a Barbero y necesitábamos un delantero con movilidad y desmarque de ruptura. Con Denis además teníamos capacidad de llegada y de romper la última línea, como se vio en el gol.Y con Bouldini, dos referencias arriba. Quiero destacar la actitud de los que salen, salen a aportar y es una buena noticia. Habla bien de la salud que tiene el equipo.

¿Diego Gómez y Genreua? Sensaciones: Nos precipitamos al final en varias acciones a balón parado y nos faltó tranquilidad. Tras el 2-1 cualquier balón parado es susceptible de que el rival se inquiete, pero sacamos rápido, nos precipitamos dos veces en el córner y en esa falta, que no le queda más remedio a Denis que hacer. Hizo un buen gol. Sobre Diego, buenos minutos y trabajo.

¿Obrador está bien?: Si no tuviera el vendaje no sabría si tiene lesionado una u otra pierna. Hizo buen partido y con fuerzas para llegar arriba hasa en el final. Defender a Andrés no es fácil pero estuvo a buen nivel, sin molestias.

¿Objetivo del Dépor?: Llevamos 50 puntos, queremos más, 9 jornadas sin perder, iba a llegar esta derrota. Nueve sin perder en esta categoría es difícil. Nos quedan puntos por conseguir, no quiero dar nada por cerrado. Tenemos que hacer más puntos, recuperarnos del esfuerzo y pensar en el Albacete. La jornada 42 mostrará los merecimientos de cada uno, ahí no va a engañar. Hay que apretar todos hasta el final. Un partido puede ser injusto, pero en una liga de 42 jornadas no.

Valoración sobre el Dépor Juvenil y su victoria, cerca de ganar en División de Honor: Habla muy bien del trabajo de Abegondo y los entrenadores y pongo el valor en la gente que trabaja en Abegondo y en el club. Felicitar no solo al Juvenil también al Fabril de Manuel Pablo y a todo el trabajo de todos los entrenadores de Abegondo. Hay un compromiso de todos importante y felicitarlos desde aquí.