Yeremay tiene un gol favorito...y no es el del Albacete

El golazo de Yeremay ante el Albacete fue uno de los tantos de la jornada y de hecho se coló en el 'Top-5' de las dianas destacadas del fin de semana en Segunda División.

No obstante, a pesar de la belleza del gol, no es el tanto favorito del canario. "En el gol voy improvisando, me van saliendo jugadores intento quitármelos de encima y cuando le pego intento buscar el hueco. Creo que no fue mi mejor gol, cuando me debuté me gusto más, el de Murcia, no solo por el gol, por el debut", comentaba Yeremay este jueves por la mañana en sala de prensa, después de recibir el premio Estrella Galicia del mes de abril y tranquilizar a la afición sobre su futuro en la entidad blanquiazul.

Yeremay celebra su partido contra el Murcia en diciembre de 2021 en Copa del Rey. Foto: Archivo El Ideal Gallego.

El tanto al que se refiere el canario lo marcó el 1 de diciembre de 2021, el que fue su bautismo goleador con los blanquiazules en la Copa del Rey, con una diana ante el UCAM Murcia en la prórroga (3-4) que clasifició al Dépor para la siguiente ronda del 'torneo del K0'.

Tras ese partido, su entonces compañero de equipo, Alberto Quiles, hablaba del "talento innato" de Yeremay.