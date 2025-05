Yeremay: "Ahora mismo lo normal sería quedarme en el Dépor"

Yeremay Hernández, el jugador de moda en Segunda y una de las piezas clave de este Deportivo, recogió el premio Estrella Galicia que lo reconoce como el mejor jugador blanquiazul en el mes de abril y quiso tranquilizar a la afición sobre su continuidad en el equipo, tras una temporada en la que pudo salir ya en el mes de enero y ante un verano que se espera muy movido.

"Ahora mismo lo normal sería quedarme en el Dépor, pero lo que puede pasar no lo sé. No lo sabe nadie. La gente puede pensar, imaginar, pero la realidad es que tengo contrato hasta 2030, que no es poco y estoy tranquilo. No pienso en lo que puede pasar, pienso en el momento y en el ahora", comentó.

"Soy jugador del Dépor, 'acuérdate que tienes contrato hasta 2030' me decía Rafa (Carpacho). En enero volví a renovar y ahora mismo estoy enfocado en el Dépor, porque es mi equipo. Tengo uno de los contratos más largos de la plantilla", expuso.

También agradeció el cariño que le transmitió la gente cuando fue sustituido en Riazor en el pasado partido ante el Albacete y los cánticos de 'Yere, quédate' que se escucharon desde la grada: "Me sentí muy feliz de que la gente me quiera y me lo haga saber. Para un futbolista eso es la hostia, estoy muy contento por todo eso".

Reconoció que en enero habló con Juan Carlos Escotet, presidente del Deportivo, coincidiendo con esa ampliación de contrato. Una relación que admitió que era muy cercana: "Hablé con Escotet (en enero). A mí me habla de vez en cuando, pero no solo por eso. Se preocupa por mí, me pregunta cómo estoy y demás. Y obviamente hablé con él por la situación (en enero) y demás. Pero me habla muchas veces para saber cómo me encuentro".