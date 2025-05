Diego Villares: "Todos vemos que Gilsanz está de sobra capacitado"

Villares fue homenajeado hace unos meses por cumplir los 150 partidos con el Deportivo. La cuenta sigue sumando y hoy, con 162, es el segundo jugador en activo con más partidos como blanquiazul solo por detrás de Lucas Pérez y habiendo superado ya a mitos como Bebeto, “quizá no hayan sido al mismo nivel”, bromea. El de Vilalba reconoce que no se imaginaba esta trayectoria cuando llegó al primer equipo en febrero de 2021. “Si te digo que sí, te mentiría. Los primeros días, esas primeras semanas en que entraba por esa puerta, no pensaba en el futuro para nada. Estaba viviendo día a día, con la ilusión de un niño que empieza a jugar al fútbol. Ahora miro atrás y ya son temporadas, son partidos... al final ya me van a caer los 29 (años) y puede decirse que ya voy siendo un veterano”.

Y no parece que el contador vaya a detenerse. El capitán deportivista ha sido uno de los futbolistas más regulares en cuanto a participación en los últimos años, disputando más del 93 por ciento de los partidos oficiales. “Por suerte nunca tuve ninguna lesión muy grave, salvo alguna rotura pequeña, como este año por ejemplo. O alguna molestia, como puede ser ahora en la rodilla. Pero ninguna que me impida jugar un mes, o un mes y medio, como por desgracia le está ocurriendo a algunos compañeros. Mientras siga siendo así, encantado de sumar los máximos partidos posibles y seguir cumpliendo”.

De hecho, Villares arrastra desde hace varias jornadas unas molestias en la rodilla izquierda que le están obligando a jugar con un importante vendaje en la articulación, pero a pesar de haber conseguido ya la permanencia matemática, lo de predicar con el ejemplo lo lleva hasta el extremo para mantener el listón alto en las últimas cuatro jornadas: “No sé si voy a jugarlos todos, no depende de mí, pero estaría encantado”.