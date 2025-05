Antonio Hidalgo anuncia su adiós como entrenador del Huesca

Mientras el Deportivo continúa alargando su decisión sobre el banquillo para la próxima temporada, al menos de forma oficial, uno de los entrenadores más cotizados de Segunda División acaba de anunciar que ya es libre para negociar su futuro. Antonio Hidalgo, técnico del Huesca, anunció esta mañana que pone fin a su etapa en El Alcoraz.

Hidalgo llegó al club aragonés en octubre de 2023, cuando tras un mal inicio relevó a Ziganda en el banquillo dando el salto desde el Sevilla Atlético, en una apuesta por sí mismo pagando su cláusula de rescisión. En estas dos temporadas ha cumplido con creces y este curso ha capitaneado uno de los proyectos revelación en la categoría de plata, que se ha caído en la recta final después de estar en puestos de playoff durante buena parte de la competición. "Quiero darle las gracias a la afición, a la ciudad... he sido un oscense más. Me habéis enseñado a no 'reblar' nunca, hemos construido algo desde la ilusión, del primer día que llegué. Esa ilusión que he visto por la calle, mil gracias por ella. Estoy encantado de haber formado parte de este club y esta ciudad".

Las palabras de agradecimiento van también en la dirección contraria, según recoge el Huesca en su web oficial. "Desde su llegada al banquillo, Antonio Hidalgo ha demostrado un compromiso y una dedicación absoluta, contribuyendo con su trabajo al crecimiento del equipo en un primer curso muy exigente, con la premisa de alcanzar la permanencia. Hito que el equipo consiguió con una jornada de antelación. La SD Huesca quiere agradecerle su profesionalidad, su entrega y el respeto mostrado en todo momento hacia el club, la afición y la ciudad.

En la agenda del Deportivo

Su trabajo al frente del banquillo azulgrana no ha pasado inadvertido para nadie. Tampoco para la dirección deportiva del Dépor. Según informa el Diario AS, Hidalgo es uno de los favoritos para ocupar el cargo en caso de que finalmente se decida pasar página con Gilsanz.

El técnico de Betanzos no dio pistas en la rueda de prensa previa al partido frente al Elche y emplazó cualquier conversación a la próxima semana.