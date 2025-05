Pablo Martínez: "Me hubiera gustado seguir, nunca lo escondí, pero esto es el fútbol”

El central francés Pablo Martínez se despidió del Deportivo acompañado por Fernando Sorinao y arropado por sus compañeros de equipo y miembros del cuerpo técnico en una rueda de prensa celebrada en Abegondo, en la antesala del último partido de Liga, que se disputará el domingo en Riazor ante el Elche, y que presumiblemente también será su adiós sobre el césped. 'PaMa' pone fin a una etapa de tres temporadas en A Coruña. Desde el inicio se ganó un puesto como titular y se convirtió en uno de los pilares del equipo, formando en su segundo año una recordada dupla con Pablo Vázquez durante el curso del ascenso a Segunda. Capitán desde su segunda temporada y muy querido por la afición por su intensidad e implicación, abordó en su comparecencia asuntos como su futuro, los logros conseguidos en A Coruña, su relación con la grada, la decisión de cerrar su etapa en el club y su deseo de continuar compitiendo, entre otros.



Palabras de Fernando Soriano, director deportivo: “Es un orgullo para nosotros, tanto en lo personal como en lo colectivo. Has sido un ejemplo. Todos están aquí para confirmar estas palabras. Eres un competidor nato día a día. Incluso los días que no jugabas, más competidor todavía. Gracias por sumar siempre y hacerlo con la energía de aquellos que dejan huella. Muchas gracias”.



Explicación de Fernando Soriano sobre la decisión de no renovar a Pablo Martínez: “Era una situación de planificación. Cuando se tuvo decidida la decisión, se comunicó a Pablo. La elección de incluirle o no en el once no tiene nada que ver con su contrato”.

Sensaciones tras el anuncio de la salida: “Va a ser difícil hablar hoy. Me siento orgulloso. Dejé una buena imagen a los compañeros y al staff, y me quedo con eso, más que con los partidos. Me siento muy orgulloso de ver a todo el mundo aquí”.



Momentos en la retina tras tres años en el Dépor: “Fue una montaña rusa, con un primer año con el playoff en Castellón, y el segundo con el ascenso. Esta temporada también hemos formado un buen grupo. Me quedaré con eso, con el sentimiento de pertenecer a este club”.



Ascenso a Segunda: “La celebración en Riazor y en María Pita fue espectacular. Cuando la gente canta tu nombre, siempre es algo bueno. Me quedaré con ello toda la vida”.



Tramo final de temporada y no renovación: “Agradezco al club. Me recibió Fernando (Soriano), que me lo dijo a la cara, y me quedé mucho mejor. Me hubiera gustado seguir, nunca lo escondí. Esta es mi casa. Pero esto es el fútbol”.



Último mes difícil: “Fue difícil al principio, pero en el momento en el que supe lo que planteaba el club, empecé a disfrutar mucho más. Cuando esperas algo que no llega, te rayas. Pero cuando sabes que no va a pasar, lo disfrutas más, porque ya sabes que son tus últimos partidos aquí”.

Varios compañeros de Pablo Martínez en la rueda de prensa | Foto: Pablo Martínez



Recuerdo de su frase mítica, "un año en el Dépor son muchos en otro sitio": “Pasé quince años aquí (ríe). Sin bromas, la ciudad es espectacular y la gente también, me sentí como en casa. Agradezco a toda la gente; cada vez que me cruzaba con alguien, siempre era con respeto”.



Futuro: “No voy a colgar las botas. Voy a seguir, sé que todavía me queda. Voy a ir hasta el máximo. Sé que puedo dar mucho. No sé lo que voy a hacer mañana, así que no sé lo que voy a hacer en un mes”.



Un momento de estos tres años: “El ascenso. Fue espectacular. Con el club, la afición, el equipo… fue una locura. Me quedo con lo bonito. Pero el primer año fue duro y me enseñó lo que era este escudo. Pero bueno, me quedo con el ascenso”.

Pablo Martínez (i) celebra un gol contra el Castellón en la temporada 2023-24 en la que el Dépor logró el ascenso a Segunda



Salida de un compañero como Jaime: “Jaime es una persona espectacular. Más que un amigo, es un hermano. En el día a día, nunca vi un profesional como él. Siempre lo seguiré. Ahora está más feo, con el ojo así… (ríe)”.



¿Impone la sala de prensa así?: “No es lo que más me gusta, pero lo tengo que hacer. Hago más bromas en el vestuario, pero aquí también. No voy a cambiar”.