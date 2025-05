Jaime: "Cómo me recuerden como jugador no me importa, me importa lo que digan de mí como persona"

Segundo día consecutivo de despedida en Abegondo. Tras Pablo Martínez, este jueves fue el turno para Jaime Sánchez, que se despidió del Deportivo y el deportivismo en una sala de prensa llena. No quisieron perderse el adiós del capitán ninguno de los miembros de la plantilla ni tampoco el cuerpo técnico encabezado por Óscar Gilsanz:

Mejor momento. "Si tuviera que elegir un momento, sería el ascenso. Pero no solo el momento, sino el proceso de todo ese año. Al principio fue difícil y luego creo que ese cambio que dimos todos, esa conexión que tuvimos míster, afición, jugadores, todo el cuerpo técnico… creo que hico que empezáramos a ganar y se convirtió en un año espectacular para todos. Me quedo con eso, pero de todos los años saco algo. Es importante los dos palos que nos dimos los primeros años, nos sirvieron para aprender y valorar algo lo que luego conseguimos".



Elogios: "Me siento superorgulloso de sentirme tan querido. Al final todos queremos jugar lo máximo posible, pero creo que hay cosas más importantes en la vida. Espero que dentro de unos años, si le preguntan a Pablo, Jose, Villares, Hugo… lo primero que digan sea que era un buen tío. Como jugador no sé qué opinarán, pero no me importa. Lo que me importa es lo que opinen de mí como persona y ahí me voy satisfecho por el cariño de todos ellos".

Afición: "Antes de venir ya sabes lo que es el Dépor, la historia que tiene y todo. Pero no había estado nunca en A Coruña, nunca había estado en Riazor y sí que me llamó la atención. Hay mucha gente que ha vivido los momentos más bonitos del Dépor, pero también ves a niños que han vivido los malos y aún así son del Dépor. Llama la atención y eso te hace ver que es un sentimiento muy fuerte, que va de padres a hijos y me parece muy bonito".

A Coruña: "Otra de las cosas que tanto a mí como a mi novia nos duele más de irnos es porque nos hemos sentido como en casa. Me parece una ciudad increíble por la gente, por todo. No lo puedo explicar, pero me he sentido como en mi casa. Nunca me había pasado. He estado en muchos sitios y aquí ha sido especial. Los dos tenemos claro que volveremos. Seguro".

Siguiente paso: "Primero quiero terminar bien e irme de vacaciones. Luego tocará escuchar ofertas y ver qué equipos están interesados. No sé donde jugaré, pero lo que tengo claro es que voy a seguir jugando, seguro".