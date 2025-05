Davo y Alcaina arrancan su camino hacia la plata

Davo y Raúl Alcaina inician en la tarde de este sábado (18.30 horas) en el Nou Stadi Costa Daurada su ruta final hacia la plata. Y con ellos lo hace un Deportivo que estará pendiente del rendimiento del Real Murcia en este playoff de ascenso, pues un salto de categoría del equipo grana obligaría a la entidad murciana a adquirir en propiedad a los dos delanteros. Ambos se encuentran cedidos por el club herculino, pero con compra obligatoria en caso de ascenso.

El Murcia, que logró ser segundo clasificado del Grupo 2 en un agónico final del último partido en casa ante el Algeciras, se mide al quinto del Grupo 1, un Gimnàstic de Tarragona que acumula tres playoffs de ascenso en los últimos cuatro años y el pasado curso se quedó a las puertas de regresar a Segunda División. Se lo impidió un tanto de Antoñito Cordero en los últimos segundos del partido de vuelta de la final por el ascenso que le medía al Málaga en La Rosaleda.

De ese duro golpe se repuso el cuadro tarraconense para volver a colarse de nuevo en las eliminatorias por el ascenso, aunque en una quinta posición que le concede una posición de inferioridad relativa no solo en esta eliminatoria, sino en una hipotética final contra el ganador del Mérida-Real Sociedad B.

Todo lo contrario le sucede al Real Murcia, que once años después de caer desde Segunda División por impagos se ve más cerca que nunca de regresar a la categoría de plata. El conjunto pimentonero no logró mantener el ritmo del Ceuta en el Grupo 2, pero sus 64 puntos fueron suficientes para certificar una segunda plaza que le concede no solo el factor campo en las eliminatorias, sino también la posibilidad de superar ronda en caso de empate al término de la prórroga sin pasar por los penaltis.

Tanto Davo como Alcaina no llegan al choque en su mejor momento como futbolistas granas. Por un lado, el asturiano se quedó ante el Algeciras, en el último partido de fase regular y pese a la necesidad de ganar para asegurar la segunda posición, por primera vez sin minutos desde su llegada al Enrique Roca. Davo ha participado en 15 encuentros, nueve de ellos como titular, pero todavía no ha marcado gol.

Mientras, Alcaina no marca desde el pasado 18 de enero y acumula menos de 1.200 minutos en 26 participaciones, 12 de ellas como titular del equipo que dirige Fran Fernández. l