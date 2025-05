Xesús Ferreiro, 'Cachorro': “Antes la gente te preguntaba si se iba a romper la nariz boxeando”

“Cuando empecé con 11 años hacías guantes sin casco, pero ahora no dejo hacer nada sin protecciones y creo que todo el mundo actúa así. Hay que cuidar al deportista. Antes llegabas a un gimnasio te daban unos guantes y te ponías a hacer sparring, pero a mí no me enseñaron así y tampoco quiero hacerlo de esa manera”, matiza Xesús Ferreiro, ‘Cachorro’, exboxeador profesional y que ahora dirige su propia escuela de boxeo, ubicada en El Temple (Cambre) y que cuenta con más de 500 alumnos.



Un inicio en su andadura profesional al que en 2020 salpicó la pandemia. “Al principio fue complicado. Cogí la nave en febrero y en marzo nos cerraron. Solo tenía la nave y había dos opciones: tirar para adelante o para atrás. Si era hacia atrás perdías dinero y hacia adelante tampoco sabías lo que iba a pasar”, admite. Finalmente optó por lo primero.



“En octubre de 2020 fue cuando arrancamos ya casi sin restricciones. Estuve un año y al siguiente cogí la otra nave pero llegó la guerra de Ucrania y lo que valía cinco pasó a valer diez”, recuerda. Aunque admite que echa de menos la competición, disfruta de esta nueva etapa en su vida, formando ahora a deportistas



“El que compite es competidor siempre y claro que echo de menos entrenar y pelear, pero son etapas y hay que pasarlas. Soy entrenador y me doy cuenta de que me queda mucho por aprender pero me veo bien”, aclara.

El boxeador, en su etapa en activo como deportista profesional. Foto: Susy Suárez



Estar del otro lado le ha hecho percibir las cosas desde otro prisma: “Muchas veces cuando entrenas ves cosas que tú hubieses hecho de otra manera y las intentas transmitir, pero cada uno lo ve de forma distinta y lo más complicado es transmitir lo que tú quieres decir”. Reivindica el boxeo como un deporte que cualquier persona puede practicar y presume de lo heterogéneo que es su alumnado. “Desde niños de tres años hasta personas de 76”, aclara y explica las múltiples ventajas de la práctica para los más pequeños. “Al final los niños tienen mucha energía y si no la queman fuera lo hacen en casa (risas). Hay que buscar una salida a esa energía que tiene el cativo. Además, canaliza la agresividad y te da unos valores de respeto que son muy buenos”, expone Ferreiro.



Asimismo, en tiempos de mindfulness, subraya la capacidad del boxeo para evadirse un rato del ruido y el estrés diario que muchas veces impera en nuestras vidas. “La persona que viene a hacer boxeo viene hacer deporte, desestresarse y quitar esa mierda que tiene en la cabeza. Porque lo bueno del boxeo es que no piensas en otras cosas: que si tengo que ir a recoger a los niños, pagar el alquiler, que si no tengo curro… Cuando boxeas dejas eso todo apartado, te evades, porque tu cabeza no te da para pensar en otras cosas. Tienes que recordar muchas cosas mientras boxeas: el giro del pie, el no bajar la guardia y tienes, además, una persona delante, así que no te da para pensar”, incide.

Xesús Ferreiro, Cachorro, en su escuela de boxeo situada en el Temple. Foto: Patricia G. Fraga



Puntualiza, además, la seguridad y control que hay en el boxeo, más allá de clichés del pasado. “Antes la gente que venía te preguntaba si se iban a romper la nariz (risas). En 20 años de carrera no me la han roto nunca. Es verdad que entrenas fuerte y algún golpe vas a llevar pero no tiene que pasar nada”, apunta.

Casado con la gaiteira de Cambre Susana Seivane y con dos hijos, Antón y Fiz, reconoce que reparten sus aficiones: “Son de lucha y fútbol. A veces los entrena un chico que tengo y otras veces yo. Ahora mismo les ha entrado mucho la fiebre con Topuria y la UFC y quieren meterse (risas)”.