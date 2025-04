Paula Mayobre: “Cuando me di cuenta de que el físico no me iba a dar y pensé en otras opciones”

Dejó el atletismo a nivel profesional en 2023, después de tres operaciones pero la arensana Paula Mayobre no ha parado desde entonces movida por su entusiasmo y sus continuas ganas de aprender. Además de celebrar los 11 años de su escuela de atletismo, ubicada en su Ares natal, sigue trabajando en su centro de quiromasaje. A esto hay que unir su trabajo en Liga F, como directora de partido.



Admite que su retirada deportiva fue algo que asimiló bastante bien, sobre todo a raíz de las tres intervenciones a las que se tuvo que someter. “A medida que iban pasando los postoperatorios vi que las cosas no iba. Con la tercera operación vi claro que dejaba el deporte. Intentas hacer rehabilitación, pero mi idea era hacer deporte-salud, no volver al nivel profesional. Cuando pasados unos meses me di cuenta de que el físico no me iba a dar para intentarlo de manera profesional mi cabeza empezó a pensar en otras opciones para emplear ese tiempo que ocupaba en mis entrenamientos diarios”, recuerda.



Porque fueron muchos años de dedicación y esfuerzo de una deportista muy precoz. “Con 13 años ya era atleta internacional y fui a un Mundial. Estuve en activo hasta los 34, cuando tomé la decisión de retirarme. Fueron muchos años, parte de mi infancia, toda mi adolescencia, una formación total y cambiar esa rutina de tantos años... No quería tener un bajón anímico, ni que repercutiese en mi vida personal. Lo llevé bien porque el cuerpo me fue dando avisos de que me tenía que olvidar de eso (de la práctica profesional) y lo fui ‘masticando’”, afirma. Como cuando era atleta profesional el tiempo le sobra poco. Lo reparte entre varias de sus pasiones. Una es el atletismo, con el que sigue en contacto gracias a su escuela, en la que cuenta con más de medio centenar de niños y niñas, además de un grupo de adultos.



“Nacimos en Ares, pero estamos en muchos más sitios porque nos fueron demandando desde diferentes ayuntamientos y entidades. También estoy en la escuela de atletismo de Betanzos, en colegios de Pontedeume, Ares... Cuando inicié el proyecto tenía claro que quería que los niños, primero en Ares y luego se extendió a otros ayuntamientos, conociesen el deporte y diversas disciplinas y que tuvieran una primera toma de contacto. Y que luego, si les gustase, pudiesen ir a Ferrol, donde sí que hay más medios, como una pista de atletismo”, admite.



Aunque en Ares no la tienen, la necesidad agudiza el ingenio dice Mayobre. “Intentamos mantener el máximo número de niños posible dentro de nuestras posibilidades y tratamos de hacer casi todas las disciplinas echándole imaginación”, indica. Unas opciones que en su caso ella no tuvo, aunque entonces contó con el apoyo en casa: “Mis padres hicieron el esfuerzo de llevarme primero a Narón y luego Ferrol. Queremos dar ese soporte a las categorías inferiores. Ser una escuela trampolín para el niño que, cuando crezca quiera buscar algo más profesional o que quiera experimentar diferentes deportes”.



Además, tras cursar un Máster en Business Administration –MBA– en LaLiga actualmente es directora de partido de la Liga F, además de trabajar en la delegación de Ferrol de la Federación Gallega de Fútbol. “Soy muy futbolera, jugué de pequeña y me interesaba mucho a nivel de gestión el fútbol. Si el fútbol está donde está es por algo. Se hacen muchas cosas bien y otros deportes podemos aprender de ello. Y como directora de partido en Liga F me encargo de que los timings a nivel audiovisual salgan perfectos”, explica.