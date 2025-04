Gediminas Žylė: “Estuve meses tocado cuando me retiré, llevaba toda la vida con el baloncesto”

“Aún se acuerdan de mí, me sorprende mucho, algo debimos de hacer bien”, reconoce el lituano Gediminas Žylė, exjugador, entre otros equipos del Básquet Coruña, afincado en la ciudad herculina y feliz del cariño que recibe por parte de los coruñeses. Él ya se considera uno más. “No es difícil acostumbrarse a Coruña, aquí vivimos muy bien, tenemos la comida, el clima... Llevo nueve años con mi novia (Jesica), que es coruñesa. Algunos se quejan de que llueve mucho pero está bien, tienen que venir a Lituania con -20 grados. Mi familia vino el verano pasado y les encantó. Nunca habían estado aquí, siempre viajaban por España a sitios como Alicante, Palma... Y entendieron por qué me gustaba tanto”, comenta entre risas. Una alegría que contagia mientras habla de su nueva vida, alejado de las canchas de baloncesto. Un entorno donde echó raíces en dos etapas en el Básquet Coruña antes de su retirada.



“Me lesioné por primera vez en 2019, cuando me rompí el rotuliano. Cuando estaba en proceso de recuperación me tuve que volver a operar. Volví al Básquet Coruña después de la segunda intervención y me acogieron muy bien. Pero me volví a lesionar en el mismo sitio y aunque lo intentaba me sentía peor: no podía correr, ni andar, se me hinchaba la rodilla y me dolía. Así que me tuve que retirar en 2022”, recuerda.



“Estuve muy tocado un par de meses. Ves que no puedes hacer nada y llevas toda la vida con el baloncesto. Estuve un tiempo pensando en qué hacer, pensé en ser entrenador y hablé con Charlie Uzal, que estaba con el equipo júnior. Le pedí ir a ver los entrenamientos para ver cómo era. Pero no me enganchaba, no era lo que quería”, admite.



Así que cambió de planes. “Mi novia me animó a que probase a hacer formación profesional, un ciclo superior. Vi comercio internacional de FP, solicité plaza y me cogieron. Como anécdota, antes de empezar el curso le pregunté a mi novia ‘¿Y si suspendo?’ y ella me dijo ‘pues tienes tres años más para sacar el curso’ (risas). Tuve buenas notas, con sobresalientes, tanto el primero como el segundo año. Creo que tuvo mucho que ver con esa disciplina deportiva y esas ganas de mejorar. Estudié mucho y era trabajador, como también lo había sido en el baloncesto”, afirma.



Antes de hacer presentar el proyecto está desde finales de marzo con las prácticas en la empresa Scan Global Logistic. “Se encarga del transporte marítimo, donde me tocó a mí, además del aéreo y el de aduanas. Programamos el transporte de todos los países a España, importaciones y exportaciones. Estoy muy contento y todo el mundo es muy amable”, apunta.



Disfruta, además, de las ventajas de su nueva vida, después del deporte. “Miro que el Básquet Coruña juega en Semana Santa y a veces me acuerdo de que cuando jugaba no tenía nada, ni vacaciones, ni navidades, pero es una etapa que disfruté mucho”. Una opinión que comparte con excompañeros: “Lo hablaba el otro día con Sergio (Olmos). Ahora tenemos fines de semana libre y antes uno estabas en Palencia, otro en no sé dónde (risas)”.