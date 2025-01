Carlos Martínez: “No me considero retirado y nunca he estado parado”

“Es diferente, soy coruñés y me tira mucho la ‘tierriña’ pero creo que independientemente de que siga jugando en Lausanne, que espero que sí en los próximos años, me quedaré en Suiza bastante tiempo, porque es un país que me gusta mucho”. Carlos Martínez, exjugador de baloncesto del Básquet Coruña, entre otros equipos, reside actualmente en el país helvético y habla con entusiasmo de todos sus proyectos. Dejó el baloncesto de cinco por cinco 2020, pero eso no le detuvo en sus aspiraciones y sueños. “Desde entonces me dedico al 3x3. En ese momento creé el primer equipo profesional en España. Desde hace tres años y medio, además de en la selección española, juego en un equipo suizo, el Lausanne 3x3, que somos top 10 del mundo y vivo aquí todo el año”, relata. Mientras seguía ligado al deporte comenzó su andadura de emprendedor. “Tengo un holding de empresas, la mayoría relacionadas con el deporte y siempre con un propósito de devolver a través del deporte lo que este me ha dado. Con mi experiencia detectas qué es lo que falta en el deporte y lo hago a través de empresas como Ecobaluttion, donde hacemos redes deportivas a través de redes de pesca recicladas, de manera artesanal”, explica.

Hablando sobre su emrpesa Ecoballution. Foto: cedida



Además ha creado una empresa llamada Wellbeinn. “Traemos productos de recuperación y rehabilitación deportiva a Europa, enfocados a que tenga características concretas, que yo a lo largo de mi carrera he detectado que a veces faltaban, como podía ser la portabilidad sin perder esa profesionalidad o calidad del producto. Son productos muy innovadores, muchos de ellos son partners de Shenzen, que es como el Silicon Valley chino Además, hace poco cogí con el holding una cadena de gimnasios, Neofit, que está en la provincia de Alicante y hemos cambiado el modelo de negocio. Y a eso sumo un proyecto personal que es interescompuesto.club.es la continuación del podcast que yo tenía”, aclara.



A tenor de todas las actividades que realiza es comprensible que no piense que ha ‘colgado las botas’. “No considero en ningún caso que esté retirado y nunca he estado parado. Mi ocupación principal 3x3 y entreno incluso más que cuando jugaba cinco por cinco, aunque sí que es cierto que de una forma más individual. Tengo más libertad, lo cual me permite desarrollar estos proyectos y estas empresas. Siempre tienes incertidumbre, pero así es la vida del deportista y en general la vida de las personas. Hay gente que prefiere tener una certidumbre, que no le gusta a vivir en la incertidumbre durante un tiempo. Yo llevo muy bien la incertidumbre y tengo mucha confianza en mí mismo”, expone.

Posando con la camiseta de la selección española 3x3. Foto: cedida

Asimismo, cree que el deportista tiene que ser consciente de que su carrera profesional será corta y tiene que pensar en el largo plazo. “Soy muy defensor de la responsabilidad individual, de aceptar las consecuencias de lo que estás haciendo. Si tú estás en un deporte y sabes que tu potencial de ganancias son ‘x’ durante ‘x’ años si no te estás preparando para cuando esos años se terminen…. Hombre, podemos echarle la culpa a quien quieras, pero es tu culpa. Todo lo que sea ayudar a la gente fantástico, pero no considero que sea culpa de nadie más”, aclara.



Reconoce que los Juegos de París y la presea del equipo femenino dieron un impulso al 3x3: “La plata de las chicas nos dio bastante visibilidad. También el Europeo, en el que fuimos quintos y ellas ganaron el oro. Se habla más. Cuando yo empecé, que era algo que ya sabía, en España no era muy conocido. Yo jugaba 3x3 y tenía que explicarlo y ahora la gente ya lo conoce”.