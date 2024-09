Sofía Toro: “Fui una afortunada y valoro que mi hobby fuese también mi trabajo”

La vida laboral de un deportista profesional es corta. La campeona olímpica Sofía Toro, actualmente de baja por su reciente maternidad, pero que está estudiando el doctorado y recientemente se sacó el título superior de técnico de vela, admite que se planificó concienzudamente para cuando llegase su retirada:

“Durante toda mi carrera me fui preparando y tenía claro que era importante acabar de competir y tener la carrera terminada. Lo conseguí con bastante esfuerzo. La vela no es como otro deporte en el que compites los fines de semana. Nosotros viajamos durante toda la temporada por todo el mundo y mi carrera, Ciencias del Deporte, era casi todo práctica y era complicado conseguir las prácticas y aprobar las materias. Tardé algo más que mis compañeros, pero la conseguí terminar”.

Después de los Juegos de Londrés inició una nueva andadura profesional. “En 2015 empecé a formar parte de la UCAM y me ayudaron bastante. Ya en su momento me habían dicho que cuando me retirase podía contar con ellos. Estaba terminando el grado en la universidad y me dijeron que si quería seguir estudiando o empezar otra cosa me iban a ayudar. Una vez que terminé de navegar tenía una carrera y dos Másters. Surgió la oportunidad de que trabajase en la UCAM, me interesaba la docencia y en el curso 2019-20 empecé a formar parte del claustro de profesores de Ciencias del Deporte. Desde 2021 que empecé en el Clúster Gallego del Deporte soy profesora asociada. Hasta entonces, hice dos cursos enteros”, puntualiza la coruñesa ¿Y cómo llegó al Clúster? “En la carrera ya había cursado asignaturas sobre gestión y en 2021 me llamaron de la Junta Directiva y los fundadores del Clúster para que asumiera la gerencia. Estaba en Murcia a jornada completa dando clase. Entonces las entidades asociadas eran entre 20 y 40 y ahora son alrededor de 90 empresas. Son como los socios de un club”, expone.

Sofía explica orgullosa en qué consiste su trabajo. “Somos una asociación que representa al sector, que ayuda a las entidades de cara a la Administración pública, una herramienta de la Xunta de Galicia para hablar con el sector, dinamizarlo... Organizamos actividades para ellos. Por ejemplo, ahora estamos con unos obradoiros de digitalización. La idea es digitalizar diferentes procesos”.



Aunque dentro de todos tienen el “gran proyecto, cuyo objetivo es que 2 millones de gallegos hagan deporte”. Comenta que la última vez estaban “sobre 1.300.000”. El deporte es salud, Sofía lo sabe, lo ha practicado toda su vida pero conseguir que más gente lo haga, además, ayuda a que “haya más abonados (en los gimnasios), que se compren más zapatillas o que haya más personas que acudan a eventos deportivos”. Indica que tienen socios que van desde “estudios de arquitectura que se dedican a hacer instalaciones deportivas a empresas que venden zapatillas. Un sector muy completo”.

La vida del deportista de élite no siempre es sencilla, hay que hacer renuncias, pero Sofía asegura sentirse “afortunada” por todo lo vivido. “Cuando eres adolescente te cuesta a veces eso de ir a entrenar. Te coincide y no puedes ir al cumpleaños de tu hermano o de una amiga. Pero eres una afortunada de que tu hobby sea tu trabajo y lo valoro mucho. Yo era muy afortunada, durante 10 años de mi vida lo único a lo que me dedicaba era a que el barco fuese rápido, que yo estuviese bien, competir y ahora tengo una oficina... Al final todo lo que trabajaba era para mí. Ahora tengo la sensación de que trabajo mucho, pero trabajo para una asociación, para otras personas. Esos 10 años fui como una emprendedora, todo lo que hacía lo hacía para mí”, admite.

Y entre la docencia y la gerencia se queda con cosas de ambas. “Estoy muy contenta con los dos trabajos. Antes daba más clases, ahora sólo de vela. Enseñar a navegar a los alumnos me encanta y lo llevo haciendo toda la vida. Como todos los que practicamos deportes minoritarios era lo típico ser el monitor de vela en la escuela de verano, tanto yo como mis amigos. Ahora esas clases están más orientadas a la universidad. El Clúster me están dando la oportunidad de conocer a mucha gente, estoy en la toma de decisiones que afectan al sector... Es muy gratificante, aprendo mucho y creo que estoy aportando también”, afirma orgullosa, mientras confiesa que sigue formándose.

Una sorpresa de oro No eran las principales favoritas pero sorprendieron subiéndose a lo más alto del podio olímpico.Sofía Toro (A Coruña, 1990) y sus compañeras del ‘Xiquitas Team’, Támara Echegoyen y Ángela Pumariega, se colgaron el oro en Londres 2016 en la prueba de Match Race, en la clase Elliott 6m, y se ganaron el corazón de todo un país con su incuestionable triunfo y su simpatía.

Lamentablemente aquella modalidad desapareció en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Sofía Toro se integró en el Equipo Olímpico Español de vela en la clase 470 femenina y formó dupla con Laura Sarasola, pero no consiguió la clasificación olímpica. Cambió de tripulante en la siguiente olimpiada, en la que su compañera pasó a ser Ángela Pumariega. En 2017 ganaron el campeonato de España en 470 femenino.