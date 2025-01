Arturo Patiño: “Cuando jugaba ya tenía pensado a que dedicarme y por eso estudié periodismo”

El adiós al deporte profesional no es siempre traumático y más aún cuando es algo decidido, con convicción y no impuesto por las circunstancias. “El camino fue natural, era algo que ya tenía pensado de cara al futuro. Tenía muy claro que quería retirarme del fútbol, no que el fútbol me retirase el fútbol”, asegura el exjugador del Deportivo Arturo Patiño, que llegó a debutar con el equipo en Primera, de la mano de Boronat, y que tuvo una prolífica carrera, tanto en Segunda como en Segunda B.



Su caso es particular, ya que colgó las botas relativamente joven. “Me retiré sin haber cumplido los 30 años. Cuando era jugador ya tenía pensado a que quería dedicarme y por eso estudié periodismo, para poder trabajar en una de mis pasiones”, rememora el exdelantero.



Fue periodista, entre otros, de este diario, donde desarrolló una nueva etapa de su carrera profesional, ya lejos del rectángulo de juego. Pero sus inquietudes profesionales terminaron por llevarle por nuevos derroteros. “Me embarqué en un proyecto que consiste en una empresa relacionada con el mundo del juego de azar y del póker, Hastoplay. Tratamos temas relacionados con la afiliación y estoy muy contento”, admite.



El suyo es un caso particular, ya que lo habitual es que los jugadores cuando lo dejan sigan relacionados, de una manera u de otra, con el mundo del fútbol. Y ese proceso era más natural entonces, porque también el foco estaba menos puesto en unos deportistas que viven ahora mismo permanentemente en el escrutinio público. “Es cierto que el concepto de futbolista ha cambiado un poco. Antes era jugador cuando te vestías de corto, durante el tiempo que duraban los entrenamientos cada semana y durante los partidos. Y es verdad que te reconocían por la calle pero había bastante anonimato también. Y cuando lo dejabas muchos clubes te abrían sus puertas, como le paso a compañeros míos en Las Palmas, como Alexis Suárez o Verona”, recuerda Patiño.



“Tanto yo como mis compañeros pensábamos en nuestro futuro, pero las cosas eran distintas. Porque al final el futbolista no estaba tan expuesto, no había redes sociales y no se estaba analizando todo lo que hacías. Una opción factible era ser entrenador de fútbol cuando te retirabas o director deportivo, donde tenemos ejemplos como el de Braulio. Se entiende que, al haber estado en el fútbol, el vivirlo desde dentro hace que seas consciente de otras cosas que quizá, si no estás dentro, no te das tanta cuenta. Y hay exjugadores que ahora son buenos técnicos”, asume. Y aunque respeta que los jugadores sigan ligados al fútbol cree que es, en cierto modo, sacrificado. “Lo respeto, pero es algo que no entiendo. Al final se trata de decisiones personales que cada uno toma, pero el fútbol no deja de ser un deporte que te quita mucho tiempo para estar con tu familia, tus amigos... Tienes que ser consciente de que vas a pasar muchas horas en una ciudad deportiva”, expone.



A pesar de que no es lo mismo ser futbolista ahora que en la época de Patiño desmitifica quizá el aura que rodea al jugador, al que se le pone “en un pedestal”. “La esencia del fútbol continúa siendo la misma, no sé si los de antes éramos más felices que los de ahora. Quizá ahora es más negocio. Nosotros éramos unos privilegiados", admite Patiño.