Patricia Cabrera: “Eso que se decía de que el baloncesto femenino no vende ya no cuela”

“Sigue sin gustarme la lluvia, pero te acostumbras. Aunque el cambio climático influye, cuando llegué llovía más”, comenta entre risas la exjugadora de baloncesto Patricia Cabrera.



Ferrolana de adopción, después de diez años en Galicia, esta canaria sigue vinculada al parqué, aunque ahora del otro lado, como coordinadora deportiva del Baxi Ferrol y llevando, además, su escuela inclusiva. Se retiró hace ya tres años y aún recuerda el proceso para tomar esa determinación. “No fue una época fácil, la decisión me llevó bastante meses tomarla. Yo no me quería ir de Ferrol, pero por otra parte quería seguir jugando. Sin embargo, si quería seguir me tenía que buscar otro sitio, porque mi rol en el equipo era diferente. Me costó bastantes meses asimilarlo y tomar una decisión. Al principio se hizo complicado, pensaba: ‘No voy a jugar más, lo voy a echar de menos’, pero ya en activo compaginaba el ser jugadora del primer equipo con entrenar cantera. Llevaba dos equipos, una canasta de escuela y una grande y en lo últimos años se me acumulaba un poco todo”, apunta.



“Cuando me retiro, el club me abre la puerta para ser coordinadora de la escuela inclusiva, algo que nunca se había hecho, y fomentar ese proyecto. Y después llegó la opción de sumar la coordinación de la base, al dejar el cargo (Ricardo) Aldrey y pasar a ser concejal de deportes (en Ferrol)”, afirma.

No obstante, sí que le entró el ‘gusanillo’ al inicio del curso: “La temporada siguiente lo eché mucho de menos porque la rutina era diferente, pero al tener la escuela inclusiva tres mañanas y dos tardes al final pasaba el día en el pabellón (risas)”.



La escuela inclusiva tiene como ejemplo el proyecto ‘Suma’, que curiosamente tiene su germen en sus queridas islas. “La idea surge a raíz del proyecto ‘Suma’ que hay en el Gran Canaria, en el masculino, que es inclusivo y cuenta con cerca de 500 personas. Una concejala viajó allí, conoció el proyecto y a través de ella lo sacamos adelante. Tenemos sobre 80 alumnos. Son niños y adultos desde los siete años hasta los 60. Cada grupo viene dos días a la semana y el que más lo hace es el de un centro especializado en autismo. Me ayudan dos entrenadoras más del club”, expone.

Patri Cabrera, dirigiendo a sus jugadores durante un partido. Foto: cedida



Y esta escuela la compagina con ser entrenadora de equipos de cantera del club ferrolano, llevando grupos junior y senior. “Es diferente (el baloncesto), pero yo lo intento vivir como lo vivía como jugadora. Esa competitividad se la intento transmitir a mis jugadoras y jugadores, dentro del contexto de que estamos formando”, matiza Cabrera.



El haber estado del otro lado ahora le ayuda a comprender a sus deportistas. “Todas esas experiencias que viví como jugadora me ayudan como entrenadora: en los momentos de tensión para saber rebajar y cuando hay relajación para meter algo de tensión. Es diferente porque tienes que controlar a los demás y también a ti, pero yo lo vivo igual de intenso que cuando jugaba”, asegura.



“Como jugadora siempre trataba de entender las decisiones que tomaba mi entrenador. En mi cabeza estaba el ser entrenadora, porque me gusta y siempre intente entender y coger lo mejor de cada uno. A mis jugadores les digo que la sinceridad va por encima de cualquier cosa e intento dialogar mucho con ellos. Me han visto crecer profesionalmente, el Baxi retiró mi dorsal, pero el buen rollo que tiene que haber entre entrenadores y jugadores va por encima de que haya sido profesional”, dice.



Cree que el baloncesto femenino goza de buena salud: “Siempre van a faltar cosas, pero ha crecido, sigue creciendo a pasos agigantados y llena pabellones. Eso de que el baloncesto femenino no vende ya no cuela".