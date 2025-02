Thomas Heurtel: "Mola esto de ayudar a salvar un equipo"

Thomas Heurtel (Béziers, Francia, 1989) llega enfundado en el chándal y el plumífero del Básquet Coruña. Sale del Coliseum custodiado por el equipo de comunicación. Saluda con educación y sonríe tímidamente. Posa para la sesión de fotos con las manos en los bolsillos, una actitud relajada, más aún cuando empieza la entrevista. Se recuesta en la silla de la sala de prensa como si estuviera en el sillón de su casa. Se ha hecho con las llaves del Leyma desde el partidazo que firmó el sábado en Badalona: 14 puntos y 18 asistencias. Es el nuevo jefe en la pista.

El base francés no le da importancia a su récord personal. Quiere ganar, como ha hecho casi siempre. En su historial brillan dos títulos de la ACB y otros tres de la Copa del Rey (fue dos veces MVP del torneo), además de una plata olímpica, un bronce mundial o un oro europeo con su país, entre otros éxitos. ¿Qué hace un jugador acostumbrado a luchar por las cotas más altas en el Básquet Coruña, novato y colista de la Liga? "Es un objetivo diferente, sí, pero mola esto de ayudar a salvar un equipo", contesta el director de juego, un hombre de pocas palabras, un hombre de fe que en su bio de Instagram se define como "Hijo de Dios y Jeuscristo". El Leyma ya tiene a su salvador.

El sábado batió su récord de asistencias como profesional. ¿Se dio cuenta durante el partido de que llevaba tantas o se sorprendió al terminar?

Me daba cuenta de que llevaba muchas, pero no era consciente del número, no sabía que eran 18. No me sorprendió. Es una de mis cualidades y la gente que me conoce como jugador lo sabe. Estaba más decepcionado por el tiro fallado [tuvo en sus manos la posesión para ganar el partido antes de la prórroga] que contento por las asistencias.

El base francés posa en la fachada del Coliseum | Javier Alborés

Se quedó a una asistencia del tope en la ACB: las 19 de Sergio Rodríguez.

El récord histórico me da igual.

Ha cogido las llaves del equipo. ¿Es un liderazgo natural o es algo que el club y Diego Epifanio buscaban para el equipo y le pidieron?

Creo que faltaba un poco eso en el equipo, un líder. Ellos saben lo que fichan y antes de venir hablamos de lo que querían y esperaban de mí. Enseguida nos pusimos de acuerdo y por eso estoy aquí, muy contento. Intento aportar mi experiencia y mis cualidades, tanto en el campo como fuera. Lo hemos visto contra el Joventut, un equipo de Eurocup. Y si seguimos así creo que podemos salvar esto.

¿Se siente cómodo bajo los focos?

Con este rol no hay ningún problema, siempre he estado en los focos, pero no estoy acostumbrado a perder tanto y algunos chicos del equipo tampoco. Es una situación complicada y a todos nos pesa un poco.

Siempre he estado en los focos, pero no estoy acostumbrado a perder

¿Qué se encontró en el vestuario a su llegada?

Me he encontrado un muy buen vestuario, uno de los mejores en los que he estado, con muy buenos chicos y muchas ganas de ayudar al club y ayudarse a sí mismos, pero les he visto tocados. En mi primer partido, contra Murcia, después de perder estaban muy cabizbajos. Cada derrota es aún peor porque suma, pero tenemos muchísimas ganas de ganar.

En su segundo partido, contra Gran Canaria, le dio una patada a la pantalla LED después de ser sustituido.

No fue por el cambio, fue por la frustración del momento y del resultado.

El tercer partido fue en Badalona. ¿Qué cree que faltó para ganar?

(Sonríe). 47 a 16 tiros libres es un problema. Por nuestra parte, algunos detalles: rebotes o momentos cruciales en los que no pudimos coger balones que estaban en el suelo... Pero en general hicimos un buen partido.

Heurtel intenta un triple el sábado en Badalona | acb Photo/David Grau

Habla de la diferencia en los tiros libres. ¿El arbitraje condicionó el desarrollo o el marcador final?

Indirectamente sí. Los números no mienten. Si tirásemos 20 o 25 libres hubiésemos ganado.

¿Competir contra un top-5 de la ACB os acerca al objetivo de volver a ganar para luchar por la permanencia?

Da un poco más de esperanza, sí. Cuando luchas contra un equipo que juega Eurocup, que tiene grandes jugadores reconocidos en Europa, como Tomic o Hanga, y tienes posibilidades de ganar es positivo para el futuro.

Este jueves empieza la Copa del Rey. ¿Es raro para usted verla por la televisión?

Sí, va a ser raro tener tantos días libres y no sé si voy a ver la Copa por la tele o no, pero me da un poco igual. Estoy muy enfocado en el objetivo del club y dar todo de mí en estos días para recuperarme físicamente y llegar al partido del Lleida en mi mejor versión.

Va a ser raro tener tantos días libres y no sé si voy a ver la Copa por la tele, pero me da igual

¿Por qué eligió el Básquet Coruña?

Cuando aún estaba en China tuve muchísimas ofertas de Europa y España, y también habíamos hablado con el Básquet Coruña, pero las rechazamos todas. Después de un mes y medio sin jugar era el momento de fichar por un equipo. Cuando pasó eso con el Barça, estaba en España y no sé... Me apeteció el proyecto y hablando con Epi me convenció. El objetivo es diferente a lo que yo estoy acostumbrado porque normalmente estoy en un equipo dentro de los tres primeros, pero mola eso de ayudar a salvar un equipo, volver a jugar y disfrutar del básquet.

¿Es un paso atrás en su carrera o en sus objetivos?

No creo. Ya he hecho todo lo que tenía que hacer en mi carrera, solo me falta ganar la Euroliga. Yo quería disfrutar del básquet, estar dentro de un buen vestuario, había hablado con Trey Thompkins, el proyecto me moló y acabé aquí. Estoy muy contento.

¿Cuánto influyó Trey en su fichaje?

Hablamos dos, tres veces y me convenció. Me dijo que el Básquet Coruña era un club serio, con un buen entrenador, un buen equipo y un buen vestuario, pero que faltaba un líder y un generador en la pista.

El director de juego del Leyma Coruña, durante la charla | Javier Alborés

Vuelve a encontrarse con Thompkins, ¿cómo recuerda el incidente en Estambul?

No creo que esta pregunta venga ahora a cuento.

¿Le dio pena no jugar con el Leyma en Madrid?

Obviamente quería jugar contra el Real Madrid porque es muy buen equipo, pero también si es contra el Málaga, me da igual el equipo que sea.

¿Ni siquiera tiene marcado el partido contra el Barça?

Es un partido como los demás, como el próximo contra el Lleida o el último en Badalona. Intentaré dar lo mejor de mí para conseguir una victoria.

Si conseguimos mantener al Básquet Coruña, en algunos años será un club importante en la ACB

Está acostumbrado a jugar en grandes clubes. ¿Qué diferencias ha notado en el Básquet Coruña?

Es un club más familiar. Me recuerda a mi primera época, cuando empecé en España, en Alicante. Se parece un poco, pero se ve que el club ha hecho mucho esfuerzo y que ha crecido muy rápido en pocos años. Si conseguimos mantenerlo en la ACB creo que en algunos años será un club importante en la Liga.

¿Le sorprendió el apoyo de la afición: un club novato con más de 7.500 socios y un pabellón casi lleno en cada partido?

Me sorprendió la cantidad de gente que viene aquí, los fans que apoyan al equipo. Normalmente, en otros países o en otros clubes también en España, cuando estás en una situación así la gente no viene porque no quiere pagar la entrada porque cree que su equipo va a perder. Aquí nos siguen apoyando y es muy bonito, es muy chulo jugar cuando hay tanta gente en el pabellón.

Sorprende más en una ciudad tan futbolera. ¿Conocía la historia del Dépor?

Sí, de nombre sí, pero no mucho más. Tengo ganas de ir a ver un partido al estadio.

El '13' naranja, durante una acción ante el Gran Canaria en el Coliseum | acb Photo/Mónica Arcay

Su última experiencia fue en China. ¿Cómo es el choque cultural?

A mi familia y a mí nos gustó mucho. Jugaba en Shenzen, que es una ciudad como Los Ángeles, por decirlo de una manera, y todos los días a 25 grados. Parece que vivíamos en 2050: es todo muy moderno y súper lujoso. Lo más difícil fue el tema de la comida al principio.

Y de China a A Coruña.

No conocía la ciudad, pero es muy bonita. Obviamente es más bonita cuando hace sol que cuando llueve. Cuando llegué hubo diez días de sol y estábamos hasta sorprendidos (risas).

¿Qué significa mover su casa y a su familia?

Es difícil, especialmente cuando tienes hijos [tiene dos niñas y un niño], por el cambio de ciudad y de colegio, pero cuando son tan pequeños no se dan cuenta de todo y se adaptan. Nos gusta mucho A Coruña.