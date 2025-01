Heurtel no será el último fichaje del Básquet Coruña

Thomas Heurtel ya viste la camiseta naranja y blanca del Básquet Coruña. Posa con el ‘13’ a la espalda. No es supersticioso. En la presentación del nuevo fichaje no falta (casi) nadie. Está toda la plana mayor del club: el presidente Pablo de Amallo, el vicepresidente Miguel Valín, el director deportivo Charlie Uzal, el director de desarrollo de negocio Yago Álvarez... La llegada del mediático base francés es una oportunidad para hablar del mercado. El Leyma necesita un ‘tres’ para cubrir la baja de LJ Figueroa. El club es fiel a su estilo: trabaja en silencio, no se precipita. De Amallo y Uzal piden calma. El fichaje llegará.



“Seguimos en el mercado y, si hay ocasión de que entre algún jugador que nos pueda ayudar, lo intentaremos. Llevamos buscando un ‘tres-cuatro’ desde la marcha de Figueroa. Había alguna opción, pero dos jugadores se decidieron por equipos que juegan en Europa. Estamos abiertos a un ‘cinco’, un ‘cuatro’ o un ‘tres’, pero lo primero es acoplar a Heurtel lo antes posible y recuperar a Lima, que va a ser un gran fichaje”, explica el director deportivo, que defiende con vehemencia a los jugadores de la plantilla actual.



“Desde la marcha de Figueroa solo se habla de la ansiedad por fichar. Está claro que necesitábamos a alguien y ojalá que Thomas [Heurtel] sea el revulsivo, pero tenemos que focalizar más en el grupo, en los que están. Hay jugadores que lo hacen muy bien y parece que no se les da valor. Han dado la cara y el partido que hicieron el otro día en Lugo fue tremendo. Una canasta hubiese variado completamente el contexto y estaríamos hablando de otra cosa”, insiste Uzal.



De Amallo toma la palabra para respaldar al responsable de la dirección deportiva: “Hay que tener paciencia y buscar gente que se adapte al equipo, pero no tenemos una especial prisa por incorporar a cualquier ‘tres’ o ‘cuatro’. Tiene que encajar”, coincide. Y aprovecha para agradecer la mediación de Roberto Cibeira, expresidente, en la negociación por la incorporación de Heurtel.

Viejo anhelo

“Quiero ser franco y claro. Roberto nos echó una mano con el fichaje. Intercedió con el agente para iniciar los trámites y se lo agradezco públicamente”, desveló el máximo mandatario del Básquet Coruña. No era la primera vez que el club tanteaba la posible llegada del base francés. “Aunque parezca increíble, en la pretemporada ya hubo algún contacto con él: sabíamos que Thomas estaba en el mercado, que le gusta mucho España y valoramos esa posibilidad, pero en ese momento no pudimos cerrar la contratación porque tenía ofertas muy importantes”, descubre Uzal.



El frustrado fichaje por el Barça abrió de nuevo la ventana de oportunidad. Y ahí estuvo rápida la maquinaria naranja, Cibeira mediante, para hacerse con el deseado base francés, que antepuso la propuesta del Básquet Coruña a la llamada de otros clubes de ACB e incluso de un equipo top de la Euroliga: “He rechazado ofertas de equipos de la Euroliga, como el Maccabi, porque ir allí ahora no es una situación agradable, y también había otros equipos de ACB y de Europa, pero hemos preferido venir aquí y estamos muy agradecidos por la disposición del club”, revela Heurtel.



El verdadero interés del Leyma por hacerse con sus servicios y los contactos previos con su compañero y amigo Trey Thompkins, con el que ya coincidió en el Real Madrid y en el Zenit, jugaron un papel importante en la decisión del nuevo director de juego naranja. “[Thompkins] me habló muy bien de la gente que trabaja en el club y de los chicos del equipo. Ya sé que la situación no es la mejor, pero por lo que he visto desde el primer día, aquí hay buena gente y el proyecto es muy bueno y agradable para mí y para mi familia. Quería volver a España y es una gran oportunidad para ayudarnos entre ambos”, explica el francés.



El ‘13’ del Básquet Coruña ya se ha ejercitado con sus nuevos compañeros a las órdenes de Diego Epifanio y se dice listo para debutar este sábado contra el UCAM Murcia (18.00 horas, Coliseum) en el último partido de la primera vuelta de la Liga ACB: “Siempre estoy preparado para jugar. Obviamente no estaré a mi mejor nivel porque llevo un mes y medio sin jugar, pero voy a dar el máximo por ayudar al equipo”, promete Heurtel, que firma hasta el 31 de mayo, pero con una cláusula de buy-out (una salida sin remuneración económica) en el caso de recibir una oferta para jugar la Euroliga: “Sabemos que es un riesgo, pero por su calidad y trayectoria creemos que vale la pena tomar ese riesgo y el cuerpo técnico confía en que nos va a ayudar mucho”, admite Uzal.



El base galo, que esta temporada jugó diez partidos en los Shenzen Aviators de la primera división china con unos promedios de 18,2 puntos y 8,5 asistencias por partido, llega avalado por su dilatada y exitosa trayectoria en las competiciones de clubes (18 temporadas, 839 partidos como profesional y once títulos) y con la selección francesa absoluta (99 partidos y cuatro medallas en grandes torneos). “Es un jugador diferencial en el bloqueo directo, en el uno contra uno y que puede dirigir o alternar en las posiciones de ‘uno’ o ‘dos’. Es una oportunidad muy importante para el club”, incide el director deportivo.

Nuevo escenario

Acostumbrado a jugar en grandes clubes y luchar por las cotas más altas, Heurtel llega al colista de la ACB y es consciente de que le toca pelear por un objetivo, la permanencia, al que no está acostumbrado: “Somos los últimos, pero hay una victoria o dos entre muchos equipos y creo que se puede remontar fácilmente. Queda mucho y si ganamos dos o tres partidos nos podemos poner más arriba. Poco a poco vamos a remontar”, confía el francés, que el pasado domingo pudo ver su primer partido del Leyma Coruña, la ajustada derrota en Lugo contra el Breogán (83-80).



“En China no se ve mucho la ACB (risas), pero he visto el último partido y creo que el equipo lo ha tenido ahí. Se ha jugado en los detalles y ha acabado en derrota”, lamenta el flamante fichaje naranja, que ya conocía a Diego Epifanio de su anterior etapa en la ACB, cuando el técnico burgalés dirigía al San Pablo, el equipo de su ciudad: “He jugado muchas veces contra él, ya hemos hablado y sé el baloncesto que tiene. Me necesita y yo tengo muchas ganas de jugar”.



La llegada de Heurtel completa un juego exterior con cuatro bases (Brandon Taylor, Ingus Jakovics y Álex Hernández, además del último refuerzo) y dos escoltas (Olle Lundqvist y Aleix Font) y le abre a Epi la posibilidad de jugar más minutos con dos pequeños en la pista: “En el baloncesto europeo se juega mucho con dos bases y creo que no habrá ningún problema”, apunta el francés, una estrella de 35 años de edad que ilusiona en el entorno del Básquet Coruña, tan necesitado de alegrías.