Con Heurtel tampoco basta

La novena derrota consecutiva del Leyma deja unas cuantas lecturas, demasiadas negativas. Vamos primero con una positiva, como es el rendimiento de Thomas Heurtel. A nadie debería sorprender el inmenso partido del francés. El díscolo artista galo firmó una actuación a la altura del escenario de los dioses, el Olímpic de Badalona. Demostró que por algo iba a fichar por el Barça para jugar la Euroliga antes de acabar de rebote en el Coliseum.



Sin embargo, ni su partidazo —ni el de Atou Diagne— fueron suficientes. Heurtel tuvo en sus manos el tiro para la victoria, con empate en el marcador, pero no lo enchufó. El Leyma ha desperdiciado varias opciones de triunfo, aunque no demasiadas, en el clutch time, del que solo lo salió vencedor en el histórico estreno frente al Real Madrid. El otro asunto peliagudo está en los silbatos. Otra vez en los minutos finales —y alguna vez en los anteriores— se acumularon decisiones más que discutibles. Diagne sigue siendo, para el estamento arbitral, un pelele. Tienen que arrancarle un brazo para pitarle una falta y a él lo castigan a la mínima. Esa actitud, que es lo grave e incluso denunciable, no solo se percibe con el senegalés.



Hace un par de semanas escribía que la lógica decía que el Básquet Coruña llegaría al parón con dos derrotas más. Así ha sido. Por eso, la clave sigue estando en marzo. Llevar a la Penya hasta la prórroga es una señal de mejoría. Es el momento perfecto para recuperar a los ‘tocados’, acoplar a los nuevos y afrontar con todo los duelos directos frente a Lleida, Breogán y Girona.