Thomas Heurtel, el debut del '13' en la derrota número 13 del Básquet Coruña

Thomas Heurtel no cree en las meigas. El martes se presentó como nuevo jugador del Básquet Coruña con el ‘13’ a la espalda. El sábado debutó bajo una enorme expectación, pero la burbuja del hype se desinfló con una nueva derrota. Es la sexta consecutiva y la número 13 del Leyma por solo cuatro victorias en la primera vuelta de la Liga ACB. Las cuentas no salen, pero el baloncesto no son matemáticas. Y la llegada del base francés presagia un crecimiento importante en el juego de ataque. En su primer partido no brilló, pero dejó detalles de su talento. Firmó cuatro puntos y repartió cinco asistencias en casi dieciséis minutos. Irá a más.



Heurtel fue uno de los primeros en salir al calentamiento. Y de los últimos en volver al vestuario. Rostro serio y concentrado durante el trabajo de prevención con Gus Gago y también en la última rueda de tiros. Complicidad con Brandon Taylor, su nuevo socio en el perímetro, y un saludo cariñoso con Sito Alonso, el técnico rival, momentos antes del salto inicial.



En la presentación del equipo, su nombre sonó entre los de Atou Diagne (12) y Aleix Font (22). El público elevó los decibelios. Más aún cuando Diego Epifanio le llamó para salir a la cancha. Faltaban 2:43 en el reloj del primer cuarto y ganaba UCAM Murcia (14-15). Entró caliente y el primer balón que se jugó acabó dentro del aro. Pasó de media pista botando con la derecha, se lo pasó por la espalda y aprovechó un bloqueo de Diagne. Un bote más con la izquierda, pies arriba sobre la línea de tres y... ¡chof! La canasta fue de dos, pero estalló el Coliseum y el momentum despistó al mismísimo Sito Alonso.



“En la primera oportunidad que ha tenido se ha tirado un triple, lo ha metido y encima lo ha celebrado de una manera especial. Es un jugador de un nivel increíble, que ha ganado Euroligas, Copas del Rey, Ligas y que se sabe mover en terrenos que los demás no sabemos. Creo que va a ofrecer momentos fantásticos a un equipo tan bien dirigido y tan bien establecido para el juego de ataque”, auguró el técnico de UCAM.



El base francés repitió la misma jugada, aunque desde el ángulo contrario. Bloqueo directo y tiro sobre bote, pero con distinto resultado, al hierro. “Se las va a jugar todas”, se escuchó en la zona de prensa. El mal del comentarista: en la última posesión del primer cuarto se la cedió a su amigo y compañero Thompkins, una patata caliente que acabó en tapón de Brodziansky sobre el '33' naranja.



Después de unos minutos de convivencia con Taylor, en el segundo período salió de ‘1’ y asumió toda la responsabilidad en la creación: repartió dos asistencias, una para Diagne y otra para Thompkins, pero cometió una pérdida y falló otro tiro. Se fue al banco a 4:21 del descanso con un 35-29 y +7 con él en la pista. Volvió a la cancha a 3:30 para el final del tercer cuarto con el partido en una posesión (54-52). Cometió una pérdida, pero lo arregló con dos asistencias: un pase picado con 'caño' incluido que finalizó Diagne y un balón abierto para activar a Jakovics en el triple, muy buena noticia.

En el último parcial cogió los galones en un momento difícil, falló dos triples, pero sumó una bandeja fácil a tabla. Se retiró con 4 puntos, 5 asistencias (fue el mejor pasador del partido), 2 rebotes y, en el debe, 3 pérdidas en 15:58 de juego. El marcador ya lucía a favor del UCAM (71-73) y la salida del francés dio paso a un 0-8 que desequilibró la balanza.



“Era su primer partido, contra un equipo que tiene muchas variantes tácticas y hay que estar a muchos detalles. Acaba de llegar y siempre que incorporas a un jugador hay que estar pendiente de ayudarle y empezar por los básicos”, le defendió Diego Epifanio, que confía en el talento y el carácter competitivo de Heurtel, pero pide tiempo.



“Tiene calidad para ayudarnos y creo que, sobre todo, nos puede dar mucho en la generación del bloqueo directo y en el acierto de nuestros ataques, aunque se le ha visto sin mucho feeling porque lleva entrenando solo cinco días”, le justificó Epi, que en el nuevo reparto de roles rebajó la carga de Olle Lundqvist (12 minutos) y dejó fuera de la rotación a Font (solo cinco segundos).