Heurtel, de nuevo en el foco: "El Barça decidió no fichar a este señor y lo volveríamos a hacer igual"

El caso de Thomas Heurtel sigue dando de qué hablar en el FC Barcelona. El base francés, actual jugador del Básquet Coruña, volvió a ser centro de atención tras las declaraciones de Josep Cubells, responsable de la dirección técnica de baloncesto del FC Barcelona, sobre la polémica relación entre el jugador y el club catalán.

En un discurso contundente, Cubells afirmó que "sólo se ha escuchado a una de las partes, muchas veces sin objetividad y con un interés que no era el del Barça". Según el directivo azulgrana, la decisión de no incorporar a Heurtel fue tomada de manera consensuada por la dirección deportiva, incluyendo a figuras como Juan Carlos Navarro, Mario Bruno y el entrenador, con el respaldo del presidente Joan Laporta. "El Barça decidió no fichar a este señor y lo volveríamos a hacer igual", sentenció Cubells, quien también acusó a los agentes del jugador de haber llevado a cabo "malas praxis" en un intento de desestabilizar al equipo.

El ‘caso Heurtel’ generó un enorme revuelo en su momento, y las palabras de Cubells reavivan un debate que parecía cerrado. El directivo remarcó que el Barça no se dejó afectar por la controversia y que, el mismo día en que se desató la polémica, el equipo logró una importante victoria en París, algo que interpretó como una "respuesta contundente" por parte de los jugadores y el cuerpo técnico.

Las preguntas sin resolver

A pesar de las declaraciones de Cubells, la situación plantea interrogantes que no han sido completamente aclaradas. Si el Barça nunca tuvo intención de fichar a Heurtel, ¿por qué se financió su billete desde China a Barcelona? Además, según informaciones confirmadas, el club llegó a consultar su posible incorporación con los 'Dracs', la peña de animación del Palau Blaugrana, que admitió haber recibido una llamada al respecto.



Estas acciones parecen contradecir la postura firme que ahora defiende el directivo, dejando un halo de confusión sobre cómo se manejó realmente la situación. Los pasos dados por la directiva del Barça han generado críticas, ya que no parecen alinearse con la narrativa oficial, lo que da lugar a interpretaciones cruzadas y opiniones divididas.

Heurtel centrado en el Básquet Coruña

Mientras tanto, Thomas Heurtel ha dejado atrás el tumulto vivido en el FC Barcelona y se ha centrado en su nueva etapa en el Básquet Coruña. El base francés ha demostrado su profesionalismo y su compromiso con el equipo gallego, donde busca liderar una etapa histórica tanto en el plano deportivo como institucional. Su "paso" por el club catalán, aunque polémico, no ha empañado su prestigio. El pasado sábado 18 de enero, Heurtel debutó con la camiseta naranja en el Coliseum, 16 minutos en los que anotó cuatro puntos y repartió cinco asistencias.

El base francés se encuentra concentrado en intentar cambiar la dinámica del Básquet Coruña, no será fácil hacerlo esta próxima jornada, en la que Thomas Heurtel volverá a la que fue su casa durante la temporada 21-22. El club coruñés se enfrentará al Real Madrid el domingo 26 a las 17:00h. en un encuentro en el que intentará revivir el histórico triunfo en su estreno en ACB, en donde se impusieron al transatlántico blanco por 86-85, con un 3+1 espectacular de Yunio Barrueta.