Las tres armas del Básquet Coruña con pasado blanco para asaltar Madrid

La visita del Básquet Coruña al Real Madrid, el domingo a las 17 horas en el Palacio de los Deportes de la capital, no será un partido más para tres jugadores con pasado blanco. Trey Thompkins, Gus Lima y Thomas Heurtel se medirán a su exequipo con la camiseta del Leyma.



Madrid no es un lugar más en la carrera del ala-pívot estadounidense. Allí ofreció su mejor rendimiento y conquistó todos los títulos posibles en el baloncesto europeo. Thompkins jugó siete temporadas (2015-2022) y levantó una docena de trofeos a las órdenes de Pablo Laso. “Fue una gran suerte para mí pasar tanto tiempo en un club top. Creamos muy buenos recuerdos y siempre tendré grandes sentimientos”, reconocía el ‘33’ en una entrevista con DXT Campeón.



Lima fichó por el Real Madrid en 2015 y el club conservó sus derechos hasta 2018, aunque solo jugó media temporada de blanco, desde el mes de enero de 2016 hasta el final de ese mismo curso, ganando la Copa del Rey que se disputó en A Coruña y la Liga ACB, aunque con un rol menor.

El caso de Heurtel es más reciente. Después de su abrupta salida del Barça en 2020 por negociar con el eterno rival, en el verano de 2021 fichó por el Real Madrid, pero su trayectoria no se alargó más de una campaña tras un sonado incidente: el club pilló al base francés y a Thompkins de fiesta en Atenas una noche antes del partido de Euroliga contra el Panathinaikos. Los dos volvieron por la mañana a la concentración del hotel y, aunque jugaron aquel día, Laso les apartó indefinidamente. Acabaron la temporada con un papel testimonial y ahí se acabó su historia de blanco.



Arrepentido

“Destruí lo que estaba tratando de construir con un gran club con el Madrid. Si pudiera volver atrás, nunca cometería el mismo error. He pagado, como un niño grande. No lo volveré a hacer”, dijo entonces Heurtel. “Son cosas que pasan, las películas no siempre terminan como te gustaría y creo que mi tiempo en Madrid se había terminado. Di todo lo que podía por el equipo y me gusta pensar que hice una buena carrera allí”, zanjaba Thompkins durante la charla para este mismo diario.



Lo cierto es que el estadounidense fue un hombre importante en el ciclo ganador del Real Madrid de Pablo Laso. Mención especial para su papel en la final de la Euroliga 2018 ante el Fenerbahçe en Belgrado: con un rebote ofensivo y una canasta decisiva a falta de 18 segundos. El ‘33’ añadió cuatro títulos de la Liga ACB (2016, 2018, 2019 y 2022) y otros tres de la Copa del Rey (2016, aunque en A Coruña no jugó por lesión, 2017 y 2020), además de cuatro Supercopas de España (2018, 2019, 2020 y 2021) y una Copa Intercontinental el mismo año de su llegada (2015).

Aunque se fue por la puerta de atrás tras el incidente que protagonizó en Atenas con Heurtel, la impronta de Thompkins en el Real Madrid está fuera de toda duda: jugó un total de 326 partidos con la camiseta blanca y dejó un gran recuerdo entre la afición por su juego de espaldas en el poste bajo y su acierto desde la línea de tres, también por su carisma y su capacidad para brillar en los momentos más calientes de los partidos.



Lesiones

El estadounidense no ha vuelto a ser el mismo desde su salida de Madrid. Ni en el Zenit de San Petersburgo ni en el Estrella Roja de Belgrado. Buena parte de culpa la tienen las lesiones: una fascitis plantar, un esguince de tobillo y, sobre todo, una operación en su rodilla izquierda, la misma que truncó su carrera en la NBA.



El Básquet Coruña asumió un fichaje de riesgo, le sirvió todas las facilidades para recuperarse, sin prisa pero sin pausa, para intentar volver a un nivel aceptable y liderar el modesto pero ambicioso proyecto del novato en la ACB. Alguien más le convenció: “Soy muy buen amigo de Augusto Lima, él firmó primero y hablamos mucho sobre todo esto. Y después de hablar con Epi tuve muy buenas sensaciones al respecto”, reveló el estadounidense en la conversación con este medio.



Thompkins ha dejado contadas muestras de su talento en los quince partidos con la camiseta naranja y una explosión en la que recordó a su etapa estelar en el Real Madrid: los 32 puntos con cinco triples y 36 de valoración –topes personales en ACB– que firmó en la importante victoria del Leyma en Lleida.

Boca a boca

Si el ala-pívot neoyorquino llamó a Lima antes de fichar por el Básquet Coruña, Heurtel se puso en contacto con Thompkins antes de formalizar su contrato: “Me habló muy bien de la gente que trabaja en el club y en el equipo”, se sinceró ante los medios de comunicación durante su presentación.



Tanto el base francés como el pívot brasileño no pueden presumir de un paso tan exitoso como el de su compañero por el Real Madrid, pero en una sola temporada levantaron dos títulos y tuvieron su cuota de protagonismo.



Lima (33 años), Thompkins (34) y Heurtel (35) afrontan en A Coruña algunas de las últimas páginas de sus carreras, pero con un peso innegable en el primer capítulo del club herculino en la élite. En el Movistar Arena –nombre comercial del Palacio de los Deportes, antes WiZink Center– serán tres de las principales armas en la rotación de Diego Epifanio para intentar repetir la inolvidable machada del debut en el Coliseum.