Leyma | Epi confirma que Heurtel debutará contra el UCAM

Diego Epifanio anunció que, salvo inconveniente de última hora, Thomas Heurtel jugará este sábado (18.00 horas, Coliseum) contra el UCAM, el vigente subcampeón liguero, que, no obstante, llega a esta última jornada de la primera vuelta fuera de los ocho primeros puestos y con un magro botín de dos triunfos en las últimas ocho jornadas disputadas. Datos que no borran la excelente opinión que el técnico del Leyma Básquet Coruña tiene del conjunto murciano.

"Thomas [Heurtel] ha llegado con muchas ganas de ayudar, muy centrado en intentar entender rápido la filosofía, los conceptos... Siempre que se incorpora un jugador nuevo hay que trastocar cosas del trabajo diario, porque hay preparar el partido pero a la vez hacer que su incorporación sea lo más rápida posible. Su actitud está siendo muy buena y la colaboración de sus compañeros, excelente, para que se adapte lo más rápido posible y entiendan bien las cosas", indicó el preparador burgalés.

Respecto al estado en que ha llegado el base internacional francés, Epi dijo que aunque "lleva tiempo sin competir [algo más de mes y medio], se ha cuidado mucho, y nos ha transmitido que viene con muchas ganas de entrenar, muchas ganas de ayudar; vamos a ver cómo se va produciendo su adaptación al grupo y a ver el rendimiento que acaba dando, que esperemos que sea bueno".

Su actitud está siendo muy buena y la colaboración de sus compañeros, excelente



El entrenador del Leyma confirmó que "va a estar en la convocatoria, seguro. Vamos a ver cómo se va desarrollando el partido. La idea es que nos ayude cuanto antes, dentro de las posibilidades que pueda. Ha entrenado tres sesiones con el grupo. De lo que no tenemos dudas es de sus ganas y de su conocimiento del juego, pero tenemos que ver cómo podemos introducirlo en el grupo para que pueda rendir tanto a nivel ofensivo como defensivo. Esta poniendo toda la predisposición del mundo".



Heurtel puede juagar tanto de base como de escolta, pero Epi asegura que "es demasiado pronto para saber cómo lo vamos a utilizar; no nos ha dado tiempo aún a que entrene con todo el mundo, a que haga todas las cosas con sus compañeros. Él viene a sumar, y a quitarle un poco de responsabilidad a Brandon, que está jugando muchos minutos, teniendo mucha responsabilidad y mucho foco de los rivales. Con su aportación esperamos facilitar eso. Que está por demostrar, porque Thomas no es Supermán; no esperemos que llegue y cambie la dinámica y el rendimiento del equipo. Pero en la cosas que puede aportar, que son toma decesiones, control de balón, tener más manejadores en el campo... Tenemos que ver cómo le metemos en el engranaje defensivo para que el rendimiento defensivo del equipo sea el más alto posible".

Viene a sumar, y a quitarle un poco de responsabilidad a Brandon, que está jugando muchos minutos



El Básquet Coruña cuenta ahora con cuatro bases ennómina. "Jugarán los que nos puedan ayudar y cuando el equipo lo necesite. Son distintos perfiles", puntualiza su entrenador.

Epi resaltó que "ayer fue un día maravilloso porque llevábamos seis semanas sin estar todos para poder entrenar. Hemos tenido semanas de siete jugadores. Ayer estábamos todo, incluido Gus [Lima], y es fantástico para el equipo tener a todos, para poder tener otra carga de entrenamiento. No creo que el problema sea tener buenos jugadores, el problema es cuando no tienes jugadores para entrenar".



En lo tocante a la posible vuelta del pívot brasileño, el técnico burgalés indicó que "ayer fue la primera vez que calentó e hizo el inicio de la sesión con el equipo. Por Gus, haría toda la sesión de hoy y jugaría contra el UCAM, pero vamos a ver. Con Phil [Scrubb] hemos intentado seguir los plazos que nos habían marcado los servicios médicos y hemos hecho todo lo posible para que su recuperación sea buena, pero aún está entre algodones. Jugó el otro día, una carga de minutos considerable, pero con las roturas musculares siempre hay que tener un tiempo en el que hay que tener mucha precaución. Y con Gus no pasa que sus sensaciones muy buenas, él da mucha guerra para hacérnoslo saber, pero una cosa es la sensación del jugador y otro es lo que dicen las pruebas médicas. Creo que cuando pueda completar una sesión con el equipo, será el momento en pueda volver a jugar. De momento está lejos, porque los plazos están lejos", avisó.

El UCAM es muy físico, su nivel de contactos es brutal, te asfixia en las dos partes de la pista



Además de las lesiones, un virus ha atacado en las últimas semana a varios miembros del grupo, entre ellos el propio Diego Epifanio. "Gracias a Dios, Beqa [Burjanadze] ha podido entrenar toda esta semana. La semana pasada, el pobre solo venía al vídeo y jugaba partidos; la fiebre y el malestar eran bastante potentes. Yo creo que el virus ya está olvidado. En lo que tiene que ver con la posibilidad de efectivos; ahora tenemos que ver cómo es la readaptación de unos jugadores que perdieron mucho peso y masa muscular".



A la hora de hablar del UCAM, Epi detalló que "es un equipo que mantiene al entrenador y un gran bloque del año pasado. Es muy físico, pero no muy físico de tener jugadores que lo sean, sino que su nivel de contactos es brutal, te desgasta mucho, te asfixia en las dos partes de la pista; de hecho, es el segundo que más balones recupera. Cuando te enfrentas a él es difícil la previsión de lo que te vas a encontrar, porque cambia mucho sus registros defensivos y ofensivos de un partido a otro, y saca muchas ventajas en el juego sin balón y en el poste bajo. El trabajo que hacen para llevar el balón al poste bajo es muy físico. Durante el partido hace diferentes propuestas defensivas, con lo cual tienes que adaptarte a diferentes formas de atacar, y eso hace que genere muchas dudas y muchas pérdidas al rival. Tiene mucho talento ofensivo, por lo cual hay que estar muy pendiente de la calidad individual. Para mí, es uno de los equipos más completos de la competición, tanto por el trabajo táctico del 'staff' como por la composición de la plantilla".



El Leyma mejoró mucho en Lugo la defensa exterior, uno de los quebraderos de cabeza en las jornadas precedentes. El rival de este sábado cierra el ranking liguero de esta faceta. "Los números dicen que es el peor porcentaje de la competición, pero nuestra experiencia reciente dice que un jugador que promedia 3 puntos, nos metió 35; que un jugador que tenía un 25% en tiros de tres, se fue de aquí con un 60%; que un equipo que venía siendo el segundo peor porcentaje de la liga, con un 30%, nos hizo más de un 40%...", recordó el técnico naranja. "Los porcentajes marcan el análisis de una consecuencia. Con el nivel de la plantilla [del UCAM], no podemos hacer un planteamiento basado solo en que su porcentaje de tres no está siendo el mejor. Nosotros tenemos que intentar nuestros básicos e intentar defender todos sus puntos fuertes y que cada canasta les cueste".

Tenemos que intentar defender todos sus puntos fuertes y que cada canasta les cueste

El base Dylan Ennis es el máximo anotador del UCAM, además de uno de los jugadores más letales de la ACB en finales apretados. "Somos el último equipo al que se va a enfrentar en la primera vuelta, y los números marcan que le ha metido 16 puntos a los otros equipos. Vamos a ver si somos capaces de bajar esa media", asegura Epi. "Pero no solo me preocupa Ennis, aunque mete muchos puntos y en finales de partido está tomando muy buenas decisiones y además está teniendo mucho acierto. Este equipo tiene otros jugadores, como [Howard] Sant-Roos, que me parece brutal verle jugar; es un all around, puede hacer de todo y toma muy buenas decisiones. [Rodions] Kurucs les da opción de castigar cosas que no castigan otros equipos de la liga. Su juego interior estás muy bien pensado y muy bien construido. Creo que no podamos pensar solo que Ennis sea nuestro problema, porque el resto del equipo también tiene esa capacidad, sobre todo de jugar bien al basket".



"No es que me sorprenda", indica Epi sobre la situación del UCAM, "sino que refrenda lo que es esta liga. Han tenido dos o tres partidos que podían haber ganado perfectamente, y estarían hablando de otro registro, de jugar la Copa. Esta liga es lo que tiene: ganas un partido y la dimensión del equipo cambia mucho, en todo. Como nosotros en Lugo. Fallar o meter una canasta cambia muchísimo", concluyó el entrenador del Leyma Básquet Coruña.