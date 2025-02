La magia de Heurtel se queda sin premio y roza un récord histórico

Y al tercer día resucitó. Thomas Heurtel volvió a la élite del baloncesto europeo con una portentosa actuación: 14 puntos y 18 asistencias en 29 minutos. El base francés cogió las llaves del Básquet Coruña y del Olímpic de Badalona. Hizo suyo el partido a partir de una lectura y entendimiento de otra liga, especialmente en el bloqueo y continuación, y también con ciertas dosis de magia en momentos claves del encuentro. Incluso tuvo un tiro para ganar el partido antes de la prórroga, pero el balón dio en el hierro. La exhibición no fue suficiente para cortar la mala racha del Leyma: nueve derrotas seguidas.

La nueva estrella del Básquet Coruña tuvo un impacto inmediato desde su salida a la pista, con 12-5 en el marcador a los cinco minutos del primer cuarto. Encontró en Diagne un socio al que alimentar en el roll con cinco servicios letales, un problema que el Joventut no supo como frenar. La sexta asistencia del galo cambió de destinatario: Scrubb con un triple abierto. Y Diego Epifanio le cambió a 5:24 del descanso con 37-31 en el marcador y dos puntos desde la línea de personal y media docena de pases de canasta en su hoja estadística. "Entra Brandon y sale Thomas, que tienes dos faltas", le explicó el entrenador durante el tiempo muerto.

Heurtel regresó a la cancha en el peor momento del equipo, 52-42 (máxima ventaja del Joventut) con 5:49 en el reloj del tercer cuarto. En tres minutos encontró a Barrueta, dos veces, Taylor y Huskic para liderar un parcial de 3-12 y meter de lleno a los naranjas en la lucha por el partido. Aún hubo más: otros dos tiros libres y su undécima asistencia en una rápida transición que finalizó Jakovics para llegar a los diez minutos finales con 64-61.

En el último cuarto halló un nuevo aliado en el pick and roll con tres asistencias más, esta vez para Lima, que le sirvieron para igualar su marca personal en la Liga ACB (14). No acabó ahí: sirvió para otro triple de Jakovics y, en su tercer intento lejano, firmó su primer acierto desde la línea de 6,75 metros para empatar el partido (73-73). Un alley-oop para Diagne, otro triple más y la asistencia número 17 para Taylor en la esquina llevaron el marcador igualado a los dos minutos finales (84-84).

El francés se apropió del clutch time, convirtió dos tiros libres (84-86) y una suspensión desde cinco metros (86-88), desgraciadamente su última canasta. Con 92-92 tuvo la posesión para ganar, pero la pelotita no quiso entrar. En la prórroga completó sus 18 pases de canasta en otra continuación de Huskic, pero ya no volvió a producir. Epi lo cambió cinco puntos abajo (105-100) a falta de un minuto para el final. Heurtel no podía más. De sus 29 minutos en la pista, 19 fueron seguidos, prácticamente sin descanso. Salió cojeando y jadeando. Lo dio todo: 14 puntos, 5 rebotes y 18 asistencias, una estadística nunca antes vista en la historia de la ACB.

A una del récord

La derrota no empaña una demostración de época: el '13' del Leyma Coruña se quedó a solo un pase de canasta del récord en un partido de la Liga, los 19 que repartió Sergio Rodríguez en un Real Madrid-Fuenlabrada (129-81) de la temproada 2015-16. El 'Chacho' encabeza la tabla histórica seguido ahora por Heurtel y Quim Costa (1990-91 con el Girona), los dos con 18. Cierra el podio con 17 Pablo Laso (1991-92 con el Taugrés).

Con 287 partidos, Heurtel ya está en el top-25 de máximos asistentes históricos de la competición. Anoche igualó a Ferrán López con 1.264, lejos todavía del top-20 que cierra Berni Rodríguez (1.372 en 495 partidos) o del top-10 que culmina el propio Sergio Rodríguez (1.728 en 403 encuentros). El goat del pase en la historia de la ACB es Marcelinho Huertas: 3.093 asistencias en 679 partidos, un registro que sigue subiendo a sus 41 años.

"Hemos hecho muchas cosas muy bien y eso nos ha permitido tener dos posesiones al final para ganar el partido, pero no hemos sido capaces. Los chicos han hecho un esfuerzo brutal y hemos competido muy bien en situaciones difíciles de asimilar. Creo que ha habido momentos muy buenos como equipo, hemos compartido muy bien el balón y hemos ganado el rebote. Quizá teníamos que haber mejorado un poco el tema de las pérdidas", lamentó Diego Epifanio, que no quiso personalizar en Thomas Heurtel.

Su colega Dani Miret sí hizo hincapié en el partidazo del director de juego galo: "Han tenido al mejor Heurtel en lo que va de temporada. Ha hecho una exhibición de pick and roll y ha sido el dueño del partido", analizó el técnico del Joventut, asombrado por la actuación de la nueva estrella del Básquet Coruña, un impacto que corrió como la pólvora en los canales de la ACB. El mago Heurtel está de vuelta en la élite. O es que nunca se había ido. Una gran noticia para el Leyma pese a la derrota.