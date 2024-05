Las seis jugadoras que buscan hacer historia en el CRAT Rialta

Cinco años. Cinco largos años. Ese es el tiempo que ha pasado desde que el CRAT Residencia Rialta pisó, por última vez, una final por el título de la Liga Iberdrola. De ese equipo que logró coronarse campeón, sólo quedan seis integrantes. Seis supervivientes que quieren volver a saborear las mieles del éxito. Ellas son: Elsa Porto, Judit Hernández, Alba Ruibal, Ana Iglesias, Alicia San Martín y Mariana Romero.



Este domingo, tendrán la oportunidad de volver a pelear por la liga, algo que les genera mucha emoción y ganas.



“Afrontamos esta nueva oportunidad con la seriedad que merece, por lo que hay un poco más tensión”, empieza Judit. Pero Ali y Alba, aunque coinciden con ella, señalan que “estamos muy preparadas y motivadas para esta final. Llevamos cinco años esperando por este momento, para ser protagonistas y vencedoras una vez más”, indican.

“Ganar la liga fue un recuerdo inolvidable. Vamos a competir para volver a ganarla y sabemos que tenemos que hacer para conseguirlo” (Mariana Romero)



Y es que el título que lograron en el 2019 fue uno de sus mejores momentos en el CRAT y en su carrera deportiva.



“Es un recuerdo que no voy a olvidar. Creo que está en la memoria de todas esa final”, comenta Mariana a lo que interviene Alba diciendo que “yo tengo el claro recuerdo de celebrar contigo el tercer ensayo que conseguimos. Fue un momento mágico”.



Para Elsa, a pesar de que ya había ganado uno liga con el CRAT (2015), esa final y ese título fue muy emocionante. “Fue algo muy guay, pero lo que más recuerdo es que para nosotras no fue una final como tal. Las semis, en cambio, fueron nuestra final anticipida porque ganamos por un punto –al Cisneros (27-28)– en el último momento”, rememora.



Para Judit, por ejemplo, ese título tuvo un sabor especial ya que “fue el año que yo había llegado al CRAT y había un ambiente genial. Además, se sumó que ganábamos casi todo, así que le tengo un cariño muy especial”.



Por ese motivo también quieren repetir la victoria y así volver a colocar a Galicia en lo más alto del rugby nacional.

“Una vez que consigues tener éxito te hace creer que lo puedes volver a lograr. Te da más motivación para seguir intentando triunfar” (Judit Hernández)



“Una vez que ganas un título te hace creer que lo puedes volver a conseguir y eso te hace trabajar más para lograrlo”, afirmó la tinerfeña.



Su compañera, Alba Ruibal, aporta que “es victoria es el gran aliciente para continuar enganchada a este deporte y te da ánimos para volver a intentar poner a Galicia en los más alto”.

Un papel diferente

Desde ese 2019 hasta el actual 2024 ha pasado mucho tiempo y todas han cambiado. Ya no sólo como jugadoras sino como personas.



“Yo cambié mucho desde ese título. Por entonces, llevaba poco tiempo jugando y tenía pocos minutos porque había mucha gente veterana. Ahora soy una de las viejas glorias del equipo”, reconoce, entre risas, Ana Iglesias ‘Anita’.

“Cuando gané el título llevaba poco tiempo jugando y apenas tenía minutos porque había mucha gente veterana. Ahora soy una de las viejas glorias” (Ana Iglesias)



Ali San Martín recoge sus palabras y añade que “ahora esas viejas glorias tenemos más responsabilidad. Elsa ya tenía ese rol de liderar, pero Anita, Judit, Mariana o yo no y ahora asumimos ese papel. Pienso que eso nos da un plus de energía para afrontar mejor esta nueva oportunidad”.



Además, con ese nuevo papel de líderes de vestuario, las seis intentan aconsejar a las más jóvenes sobre cómo afrontar la final del domingo.

Las seis campeonas del CRAT. De izquierda a derecha en la fila de arriba: Elsa, Judit Hernández, Mariana. Abajo: Anita, Alba Ruibal y Ali | Cedida



“No sólo las ayudamos en el tema de asimilar los sistemas o coger ritmo de un partido como este, sino que les damos consejos para que no sientan una presión extra”, dice Elsa.



“Aunque tengan menos experiencia que nosotras, llevan muchos años jugando al rugby y más de tres haciéndolo con nosotras, por lo que todas ya sabemos que hacer en cada situación que se dé durante un partido”, apunta Mariana.



Mientras que Anita incide en esto último ya que “al conocernos todas mejor, no nos hace falta ver para saber donde esta nuestra compañera. Es algo que tenemos tan asimilado que nos permite centrarnos en otras cosas”.



“Todo eso son intangibles que parece que no cuentan en el juego, pero es lo que nos permiten estar en la situación que estamos actualmente. A punto de jugar una nueva final por la Liga Iberdrola”, sentencia Ali.

Un viejo conocido

Aparte de tener esa motivación por jugar una nueva final, también la tienen por volver a medirse a su verdugo de la Copa RFER, el Majadahonda.

“Queremos ganar al Majadahonda. Nunca hemos tenido la oportunidad de una revancha en la misma temporada y queremos aprovecharla” (Alba Ruibal)



“Tenemos muchas ganas de revancha. Nunca hemos tenido la oportunidad de vengarnos en la misma temporada y queremos aprovecharla”, reconoce Alba Ruibal, algo con lo que coincide Ali San Martín.

Además, para Mariana, que se lesionó de gravedad en ese partido, fue una final que “no ganó el Majadahonda sino que perdimos nosotras. No supimos gestionar el partido y cometimos errores que pagamos muy caros. Por eso, aunque no pueda jugar, tengo muchas ganas de esa revancha”.



En cambio, Judit no ve este duelo como una opción de vengarse, ya que a ella le da igual el rival al que tenga delante porque sólo quiere ganar.



“Me da igual que sea el Majadahonda u otro rival porque la concentración tiene que ser la misma y el pensamiento es el mismo: ganar”, indica.

“Jugar en campo que no está en las mejores condiciones no es lo idóneo, pero vamos a luchar con todo para conseguir ganar la liga” (Elsa Porto)



Sin embargo, todas coinciden en que el campo en el que se decidirá el título –el Valle del Arcipreste, hogar de su rival– no es el mejor escenario.



“No me gusta jugar allí, no por el hecho de viajar hasta Madrid, sino porque el campo no está en condiciones de acoger una final. Esto se debe a que cambiaron la normativa y toca jugar en casa del primer clasificado, pero sería mejor hacerlo en un sitio neutral”, se resigna Elsa Porto.



Judit Hernández también está de acuerdo con su compañera y aporta que “lo más lógico sería jugar en campo neutral y que los dos equipos estemos en las mismas condiciones, pero nos tenemos que adaptar y no permitir que eso nos afecte”.



Alba, aunque reconoce que ya se conocía este hecho, “no quita que el viaje es un factor que resta, pero hay que aprovecharlo para hacer grupo”.

"Lo más justo sería jugar en un campo neutral y así estar todas en las mismas condiciones" (Alicia San Martín)



Ali, por su parte, dice que “si hubiésemos sido primeras, ellas tendrían que venir aquí, por lo que puede ser algo cínico quejarse”, pero matiza que “el problema está en que otorgue al primer clasificado, ya que lo más justo sería jugar en un campo neutral como dicen Elsa y Judit y así estar todas en las mismas condiciones".



Sea como sea, las seis están ante el reto de ganar un nuevo título. Una oportunidad única para que Elsa Porto ponga el broche de oro para la carrera de Elsa Porto. “Me gustaría retirarme ganando”, asegura, pero sus compañeras le piden que siga con ellas pase lo que pase el domingo.