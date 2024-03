Ali, xogadora do CRAT Rialta: "Imos ao cen por cento, coa plena convicción de gañar"

Ali, graduada en Veterinaria e especializada en Seguridade Alimentaria, vive por e para o rugby. O pasado verán aparcou todo por uns meses para cumplir o seu soño oval: xogar a Farah Palmer Cup, a principal competición nacional feminina en Nova Zelandia, a mellor liga do mundo. A xogadora do CRAT aproveitou o parón estival na Liga Iberdrola para viaxar ás antípodas e vivir, de maio a setembro, a experiencia rugbier por excelencia. Primeiro dispotou a competición provincial co Waimea Old Boys, de Richmond, ao norte da illa Sur. A súa prestación chamou a atención do Tasman Mako, o equipo da provincia representado na liga nacional. ¿Como xurdiu a posibilidade de xogar en Nova Zelandia?

Sempre soñara, literalmente, moitas noites, como sería competir en Nova Zelandia, a referencia de calquera no rugby, incluso dos que non coñecen este deporte. Xurdiu polo contacto do seleccionador galego cun club que buscaba xogadoras. Propúxome a oportunidade e eu non o dubidei. Ali, nun lanzamento de touch en Nova Zelandia | Jason Oldfield ¿Como é a Disneyland do rugby?

Sorprendeume que o feminino e igual de precario que aquí. O positivo é o ambiente de rugby: é o deporte nacional e falase 24/7 con moito coñecemento, pero teñen un problema... o XV está en perigo de extinción porque o XIII ofrece contratos moito máis carnosos para os xogadores e o espectador aprecia moito máis a bestialidade dos impactos… ¿Cales son as principais diferenzas co rugby de aquí?

É moito máis técnico porque teñen moitos conceptos asimilados desde moio pequenas. Tamén son moi grandes físicamente pola influencia pacífica: Samoa, Tonga, Fiyi... ¿Custouche a adaptación?

Creo que me adaptei ben porque, outra cousa non, pero eu turrar, turro... De feito destacaron de min a miña agresividade nas placaxes e nos contactos... E cando souberon un pouco máis da miña historia, alucinaron co meu compromiso e con que viñera doutra parte do mundo só para xogar ao rugby. ¿Como resumirías a experiencia?

Moi enriquecedora. So pensaba en xogar, pero a experiencia foi moito máis heteroxénea, dentro e fóra do campo, pola cultura de clube, o seu modo de ver o deporte, moito máis puro… ¿Con que te quedas?

Co crecemento persoal, que soa moi iupi. Fun cunhas expectativas deportivas e volvín con elas, agora vexo moitas máis cousas que cando marchei, sobre todo nas abertas, pero tamén como persoa. Dinme conta que toda a enerxía e o esforzo que puxen no rugby valeu a pena. ¿Que te sorprendeu culturalmente de Nova Zelandia? Esperaba máis influencia británica e atopeina máis estadounidense. Non deixa de ser unha colonia británica e imaxinaba máis un modo de vida máis similar á Inglaterra, pero teñen un concepto máis americano de coche grande, casa grande, centro comercial… pouca vida máis aló de ir ao bar a beber. Teñen un problema gordo co alcohol. Creo que esa influencia está marcada pola presenza militar despois da Segunda Guerra Mundial.