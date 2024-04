Alba Lalín: “La final estaba en nuestras manos, la perdimos nosotras"

Alba Rubial Lalín (5 de septiembre del 1991, Lalín) es la capitana y medio-melé del CRAT Residencia Rialta. Voz más que autorizada en el vestuario, analiza la dolorosa derrota del pasado domingo en la final de la Copa RFER. La ‘9’ hace autocrítica, pero no se fustiga y piensa ya en los playoffs por el título de la Liga Iberdrola. El equipo coruñés espera rival en semifinales: el 12 de mayo en el Universitario de Elviña.

¿Duele más perder una final siendo un equipo dominador?

Perder una final siempre duele, pero somos conscientes de que podríamos haber ganado, de que estaba en nuestras manos y la hemos perdido nosotras. En un primer momento nos ha provocado más frustración y tristeza, pero también nos ha hecho ver qué tenemos que mejorar para llegar a otra final y tener opciones de ganar la Liga Iberdrola. Ha sido un golpe de realidad.

¿Qué os faltó para ganar?

Cometimos muchos errores por ansiedad y querer ensayar antes de tiempo. No supimos acumular fases, nos faltó calma para mover la pelota y aglutinar defensoras para sacar más puntos, un error contra un equipo del nivel de Majadahonda, que hizo una buena defensa. Tomamos malas decisiones y quisimos jugar más rápido de lo que quizá debíamos. Sobre todo en la segunda parte, que tuvimos la pelota unos 28 minutos y estuvimos casi todo el tiempo en su zona de 22. Cometimos un error tras otro y ese bucle también nos hizo frustrarnos.

Cometimos muchos errores por ansiedad y querer ensayar antes de tiempo, nos faltó calma

Como medio-melé eres una de las encargadas de marcar el ritmo y ordenar a tu equipo, ¿identificaste e intentaste corregir los errores?

En cierta medida soy responsable del ritmo del equipo y de los errores que cometimos y asumo esa parte de la responsabilidad. Tanto la apertura [Anita Iglesias] como yo somos un poco el motor y el medidor de la velocidad y la estrategia en el campo, e intentamos mejorarlo, bajando un poco el ritmo y la intensidad, pero sin querer buscar culpables individuales, cada una quería seguir metiendo ese ensayo, con máximas ganas, pero sin darnos cuenta que eso no era lo adecuado.

¿Os pasaron factura el ritmo del partido y las altas temperaturas?

Fue un partido súper duro, ya no sólo por el ritmo del partido, que en los 20 primeros minutos fue muy intenso. Sumado al calor, a un día muy seco y al campo de hierba artificial, también nos influyó. No es una excusa, pero en la segunda parte lo notamos bastante: estábamos agotadas y la calidad del juego bajó. No sólo era fatiga física, sino mucha fatiga mental porque los nervios también cansan más. El lunes lo noté más de lo normal. Y más después de otras ocho horas de vuelta en autobús.

Hablemos del viaje: casi 600 kilómetros de A Coruña a Alcobendas por los 25 desde Majadahonda.

Sí y también nos lo dijeron ellas. El campo no era neutral. Fue bastante injusto por parte de la federación, pero son cosas que se escapan fuera de nuestro control. No queremos que sea una excusa, pero sí que es un factor más a nivel físico. No es lo mismo un viaje de ocho horas, que al bajar del autobús tenemos que hacer estiramientos y activación, que tardar 20 minutos al campo.

Ellas han reconocido que merecimos la victoria, nos enorgullece pero no nos satisface

Sácale el lado positivo.

Intentamos ser amables con nosotras. Hemos demostrado que somos un equipo que puede ganarle perfectamente a Majadahonda. El domingo se vieron ahogadas durante todo el partido por nuestra defensa, son un equipo acostumbrado a jugar mucho con el balón y les ha tocado lo contrario. Han defendido muy bien y han sabido ser más efectivas, pero ellas mismas han reconocido que merecimos la victoria. Nos enorgullece, pero no nos satisface.

Llegaste al CRAT en 2019 y eres una de las supervivientes del último título, ¿cómo has cambiado?

Tenemos enmarcado ese 2019 en una vitrina. En el CRAT he conocido la sensación de vestir la camiseta con verdadero sentimiento de club. He madurado y he crecido junto a mis compañeras, en las buenas y en las malas. Somos como una familia, una red de apoyo real, no sólo en lo deportivo, también en lo personal.

¿Y como jugadora?

Con los años de experiencia tengo más herramientas y cada entrenador me ha dado consejos o tips para mejorar individualmente y en equipo.