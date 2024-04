El CRAT Rialta pierde a Mariana para los playoffs: “Es difícil de asumir”

La derrota en la final de la Copa RFER el domingo 21 de abril no fue la peor noticia para el CRAT Residencia Rialta. En el minuto 54 del partido se retiró desconsolada y cojeando Mariana Romero (Venezuela, 1995). El diagnóstico confirmó los peores presagios: sufre una rotura del ligamento cruzado posterior en su rodilla izquierda y se perderá los playoffs por el título de la Liga Iberdrola.

“Estoy en una fase de aceptación, es lo que me toca vivir ahora mismo”, se resigna la venezolana en declaraciones para este diario. “Mientras pueda, seguiré vinculada al equipo, entrenando lo que pueda en el gimnasio para fortalecerme cuanto antes, pero es bastante difícil asumir y aceptar una lesión tan gorda otra vez más. Venía de una buena temporada y ahora me esperan cuatro meses duros”, añade Mariana, que ya notó la rotura sobre el campo de Las Terrazas.

“No creía que fuese el ligamento, pero ya sabía que me pasaba algo”, recuerda. “El mecanismo del placaje fue un poco feo y en el momento que puse el pie para apoyar y levantarme no pude. Ahí ya dije ‘estoy rota, 100%’, pero intenté seguir en el campo. Le dije a la fisio que me echase un poco de frío y para delante. Lo último era salir porque quería estar con mi equipo hasta el final, pero quería correr y ya no podía, la rodilla me impidió mucho la rodilla y acabé pidiendo el cambio, que nunca lo suelo pedir”, agrega.

No es la primera lesión de Mariana, una de las veteranas en la plantilla del CRAT y una de las supervivientes del último título de División de Honor en 2019. La venezolana llegó a Coruña en 2018 y, después de ganar la Liga Iberdrola, en el primer partido de la temporada 2020/21 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. No volvió a jugar con normalidad hasta enero de 2023 después de una larga recuperación y más problemas físicos, en el bíceps y en el hombro, un auténtico calvario.

El equipo coruñés pierde a una de sus jugadoras más desequilibrantes en la línea. Habitual en la posición de ‘15’, la potente y rápida tres cuartos venezolana es la que más veces ha ensayado esta temporada (11), una pérdida irreparable para el equipo en la fase decisiva de la temporada.

El CRAT Rialta, segundo clasificado en la fase regular, está exento de la primera ronda en las eliminatorias por el título de la Liga Iberdrola. El domingo 5 de mayo se medirán El Salvador-Barça y Sant Cugat-Cocos. El ganador del primero será el rival del equipo coruñés en semifinales, el domingo 12 de en Elviña.