Judit Hernández: "Cuando te falla el físico lo que te aguanta es la cabeza"

Judit Hernández (22 de diciembre de 1991, Santa Cruz de Tenerife) es veterinaria y una de las supervivientes del último título del CRAT Residencia Rialta, el segundo campeonato de División de Honor en la historia del club, entonces el primero con el nombre comercial de Liga Iberdrola. La tercera línea canaria vuelve el domingo al estadio de Las Terrazas (Alcobendas, Madrid), el mismo lugar donde levantaron aquel trofeo, para medirse esta vez al Majadahonda en la final de la novedosa Copa RFER tras de eliminar en semifinales al Cocos sevillano (72-0).

¿Os esperabais un partido tan cómodo?

Es cierto que hubo mucha diferencia, pero no me gusta subestimar al rival. Sabíamos que ellas contaban con bajas, lesiones y que hay jugadoras que se encontraban en ese momento con la selección española, pero los partidos no se ganan hasta que no se juegan.

La coincidencia de la fase final de una competición nacional con un Europeo de selecciones no parece la mejor idea para un calendario.

Siempre coincide algo, pero de coincidir era preferible que fuera en esta ventana de competición, que tiene menos relevancia que la Liga Iberdrola, para lo que estamos compitiendo de verdad.

¿Es la final de la Copa RFER un aperitivo para los playoffs por el título de la Liga Iberdrola?

No menospreciamos ninguna competición, pero nuestro objetivo principal es la Liga Iberdrola. Esta Copa ayuda a los equipos de División de Honor B a dar un paso más, pero a la hora de salir al campo, si podemos ganarlo todo, mejor.

Volver a una final es el resultado de todo el esfuerzo de los últimos cinco años

¿Qué significa volver a pelear por un título?

Es el resultado de todo el esfuerzo de los últimos cinco años, desde que se ganó el último título hasta hoy. Hemos seguido ahí, sobreponiéndonos a todo, sin bajar física ni mentalmente para lograr el objetivo que siempre nos proponemos a principio de temporada.

Hablemos del rival, Majadahonda. Os habéis enfrentado en dos partidos: ganaron el primero en su campo y vosotras, el segundo en Elviña. ¿Sirven esos partidos de referencia para preparar la final?

Claro que sí. La mayor diferencia entre uno y otro es que el primero lo jugamos fuera, y a nosotras nos afecta mucho el tema de viajar, y el segundo lo jugamos en casa. Tenemos que asumir esta final no sólo a nivel táctico en el campo, sino como un partido de nivel deportivo muy alto, en cuanto a descanso, alimentación y otra serie de factores externos al juego que siempre afectan, van sumando y, a la hora de poner en la balanza, hacen peso.

¿Cómo se gestiona el descanso o la alimentación cuando no te dedicas profesionalmente al deporte?

En el CRAT todas trabajamos o estudiamos. Yo, personalmente, me lo tomo muy en serio porque soy incapaz de no hacerlo. Para mí el rugby es un todo no nada. Intento encajar los entrenamientos de gimnasio y siempre me he preocupado por la alimentación. Esta temporada Chorny me puso en contacto con un nutricionista que me ayuda a pautar la alimentación. Noto que tengo muchísima más energía durante los partidos y después me recupero más rápidamente.

¿Cuáles dirías que son los puntos fuertes de Majadahonda?

Es un equipo que tiene jugadoras muy, muy buenas, y uno de los mejores contraataques que hay en España. Ahora mismo estamos acostumbradas a atacar casi todo el partido, pero vamos a estar muchos minutos defendiendo. Va a requerir un esfuerzo físico muy grande y también mental porque cuando falla el físico lo que aguanta es la cabeza. Tendremos que aprovechar las oportunidades que tengamos, ser disciplinadas y poner toda la carne en asador.

Vamos a estar muchos minutos defendiendo y va a requerir un esfuerzo físico muy grande

¿Algún nombre propio destacado en su plantilla?

Te podría decir nombres, pero Majadahonda es muy potente en su conjunto. Tiene unas tres cuartos muy rápidas y dinámicas, buenas manejadoras de balón, tiene varias pateadoras muy buenas, una medio-melé muy aguililla...

Las dos derrotas de la temporada han sido lejos de A Coruña, ¿cómo os condiciona jugar fuera de casa?

Hay viajes y viajes, pero es cierto que cuando viajamos a Madrid solemos dormir allí. Nos despertamos a una hora, hacemos una activación, tenemos unos tiempos marcados… El problema de los viajes a Valladolid o Barcelona, por ejemplo, fue que el viaje de ida, el partido y el viaje de vuelta se hicieron en el mismo día. El cansancio afecta el doble.

¿Es la dedicación profesional y en exclusiva la asignatura pendiente del rugby femenino?

Eso es, pero desde que empecé hasta ahora creo que ha habido cambios y que los tiempos están llevando a que esto se termine profesionalizando de verdad, igual que el masculino, ya no sólo en España, sino en todo el mundo. El desarrollo físico del rugby internacional está subiendo y exige la profesionalización. El cambio del rugby femenino va encaminado a seguir esa línea. Es más, creo que no cabe otra posibilidad. Si no te quedas fuera.