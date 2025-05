Ramiro Amarelle: “Trabajar fuera te permite aprender mucho y ver más allá de tu ombligo”

“Tengo la suerte de que me gusta lo que hago, soy un privilegiado, nunca pondré ningún pero”. Ramiro Amarelle transmite la pasión por su trabajo y lo que hace en todo momento. Este coruñés, todo un trotamundos y considerado uno de los mejores jugadores de fútbol playa de la historia, cambió la arena por el césped en 2022.



Ahora mismo está en el cuerpo técnico de Quique Setién en el Beijing Guoan, junto a los también gallegos Fran Soto y Jaime Paz y disfruta de su experiencia en China, un país que conoce muy bien.

“En China hay un montón (de gallegos y españoles). Si quieres trabajar en esto y empiezas a acotar... En el fútbol tienes que tener claro que si quieres trabajar en este mundo tienes que estar abierto. Todo es mucho más global, encuentras oportunidades en muchos sitios y se está muy a gusto” admite Ramiro, que lleva unos días en A Coruña.



Tras pasar a octavos de la Copa ahora mismo están a mitad de temporada, a dos partidos de finalizar la primera vuelta ¿Cómo pasó del fútbol playa y colgar las botas y hacerse técnico? Ya apuntaba maneras cuando era futbolista. “Siempre me gustó y cuando salí del Dépor empecé mis cursos de entrenador. Ya cuando competíamos en fútbol playa tanto Rober, como Nico o yo hacíamos el trabajo y la planificación de los entrenamientos y teníamos gente alrededor que nos ayudaba. Además, el análisis de los partidos de los rivales de fútbol playa los hacíamos nosotros”, rememora.



Su bagaje como técnico es extenso: “Entrené en todas las categorías del fútbol base: en el Ural, Imperátor, en el Racing de Santander, en el Dépor en fútbol 8... Todas esas experiencias fueron sumando, uno aprende estudiando y también practicando y desde los 19 he entrenado todos los años”.



Fue de la mano de Quique Setién cuando dio el salto al fútbol profesional en un cuerpo técnico. “Siempre me llevé muy bien con Quique. Cuando salí del Lugo ya llevaba el Juvenil, el sub-19, que era el conjunto inmediatamente por debajo del primer equipo. Por una situación personal necesitaba salir de aquí, le pedí a Quique no seguir y me surgió la opción de irme a China (como seleccionador de fútbol playa). Quería conocer un poco el mundo, tenía inquietudes y me encantó. Salí del fútbol y regresé al fútbol playa”, indicó.

Setién volvió a llamarlo para ir con él como segundo al Villarreal. El destino los volvió a unir de nuevo en China. Amarelle reivindica la importancia de salir fuera para el crecimiento personal: “Aprendes mucho, a ver más allá de tu ombligo. Me gusta conocer las culturas, idiomas... China es un país respetuoso y España a nivel futbolístico es un país al que al que admiran”.



Ahora como entrenador trata de comprender al futbolista. “Intentas entender al jugador y hacerle sentirse a gusto. Ahora tú ya no juegas, pero me encanta ver al futbolista, ver que el equipo hace lo que todos construimos y planificamos. Cuando juegas quieres desarrollar tu creatividad y ahora como entrenador te encanta ver como el jugador se desarrolla”, indica. “Vivimos en micro burbujas, no eres consciente de lo que pasa en otros lugares y al final detrás siempre nos encontramos lo mismo, personas, lo que piensan y sienten y aquí (en un equipo) hay que ser capaz de conjugar los objetivos", zanja.