Yeremay: "No sé lo que va a pasar con mi futuro"

El canario Yeremay Hernández encendió las alarmas en el deportivismo al no garantizar su continuidad en la escuadra blanquiazul tras el presente mercado de enero.

"No sé, estoy hablando con mi representante, no sé lo que va a pasar, estoy centrado aquí, estoy yendo al cien por ciento con el Deportivo", dijo.

"Al final ahora mismo estoy aquí muy contento en el Dépor pero hay cosas que no dependen de mí, no voy a dejar el Dépor por cualquier cosa sino para dar un paso importante en mi carrera. Estoy agradecido al Deportivo por lo que me está dando", expuso.

Respecto a sus sensaciones en La Rosaleda, el canario manifestó que "me he encontrado bien hoy, intento siempre ayudar con mi juego al equipo, al final me encontré un poco cansado pero no me daba, le dije al míster que me cambiara para que entrara un compañero con más energía, estaba un poco ahogado".