Media Europa quiere a Yeremay

“No sé lo que va a pasar con mi futuro. Ahora mismo estoy aquí muy contento en el Dépor, pero hay cosas que no dependen de mí. No voy a dejar el Dépor por cualquier cosa sino para dar un paso importante en mi carrera. Estoy agradecido al Deportivo por lo que me está dando”. Esas palabras, pronunciadas por Yeremay en zona mixta tras el empate del Málaga en La Rosaleda fueron un ‘palo’ mayor para el deportivismo que el gol ‘in extremis’ de los de Sergio Pellicer.



Durante la semana habían surgido informaciones que situaban al habilidoso atacante en la órbita de varios equipos europeos. No hubo oferta en firme, aunque sí interés por parte de clubes como el Como 1907, de Cesc Fàbregas, tal y como confirmar este diario. No obstante su cláusula de 20 millones ahuyentaba, en principio, las aspiraciones del equipo recién ascendido a la Serie A.



El Deportivo, que de primeras no se plantea negociar, se remite a su cláusula. Sin embargo esta cantidad, que resulta casi imposible para muchos equipos de LaLiga, debido a su nivel de ingresos, es una cantidad asumible para muchos equipos de la Premier League.

Pretendientes



Su nombre suena ahora para clubes de la primera inglesa como el Nottingham Forest del exblanquiazul Nuno, el West Ham, Brentford o el Chelsea. Precisamente este último puede ser el destino de Yeremay, según indica Onda Cero. No es el único club que quiere a Yeremay, con contrato hasta 2030 en el Dépor.



Su salida sería un varapalo en la parroquia herculina y también en el equipo deportivista, que ha cimentado gran parte de su juego en torno a su figura. Esta posible operación ya está ralentizando el ya de por si lento mercado de fichajes que está protagonizando el Dépor. En cuatro de los últimos cinco años a estas alturas el club ya había acometido algún alta.

A la vista de lo que pase con Yeremay el Dépor podría tener más o menos margen para buscarle sustituto y los equipos con los que negocie podrían buscar hacer caja sabiendo que los coruñeses tienen liquidez.



En el caso de que el destino de Yeremay sea la Premier, el modo de proceder de las escuadras inglesas suele pasar por adquirir un futbolista y tratar de sacarle rentabilidad inmediata. En muchos casos el futbolista es directamente cedido para que se empiece a foguear y poder contar ya desde la temporada siguiente con un jugador que haya acumulado minutos y experiencia en sus piernas.

Yeremay, durante el partido en La Rosaleda. Foto: Fernando Fernández



Un caso cercano y ejemplo es el de Charlie Patiño, actualmente en el cuadro blanquiazul. Llegó a los 11 años a los ‘gunners’ procedente del Luton Town por algo más de 11.000 euros en 2021 y con el Arsenal solo jugó dos partidos: uno en FA Cup y otro en la EFL CUP. Antes de recalar en el Depor estuvo cedido en la segunda división inglesa, en Blackpool (2022-23) y Swansea (2023-24). El Chelsea cuentan actualmente con una gran nómina de futbolistas y, si finalmente son ellos los que consiguen hacerse con los servicios de Yeremay, no sería extraño que jugase en préstamo en otro equipo. Y es que los blue cuentan con actualmente alrededor de 40 jugadores en propiedad.

Yeremay, con su mítica celebración. Foto: AEC



Al interés del conjunto inglés se uno el de otros clubes de ligas como la alemana, la frances y la italiana, que pueden ofrecerle la posibilidad al extremo de jugar competición europea.

La salida del atacante canario va a estar supeditada a una oferta que suponga para él dar un salto de calidad. El pichichi blanquiazul, con 8 tantos, el jugador más desequilibrante de Segunda, este sábado por la noche era Trending Topic en España en ‘X’ (la antigua red social Twitter) después de dejar en el aire su futuro en el Dépor.

Calmando los ánimos



“Tranquilos, que no me voy a ir. Voy a estar aquí muchos años. No hay problema”. Lo decía Yeremay el pasado 4 de febrero de 2024, en la zona mixta de Riazor, después de que el Deportivo golease al Fuenlabrada (4-1). El extremo era preguntado por la oferta de renovación que tenía sobre la mesa y calmaba las aguas sobre su continuidad.

Yeremay, el pasado 18 de abril, tras renovsr hasta 2024. Foto: Fernando Fernández



“Acabo de renovar. Estoy muy contento aquí. Tengo otro año más de contrato y, si ascendemos, otro más. Estoy muy tranquilo y a gusto”, añadía. Hablaba de la última ampliación de su vinculación, firmada el 11 de agosto de 2023. Entonces el isleño renovaba su contrato hasta junio de 2026 con posibilidad de prolongarlo una campaña más hasta 2027 si el club coruñés logra el ascenso a Segunda División. Pero, antes de que el 12 de mayo de 2024 el Dépor confirmase su vuelta a la élite, el club se adelantaba para aumentar la relación contractual con Yeremay. El 18 de abril de 2024 anunciaba su ampliación hasta 2030. En una multitudinaria rueda de prensa en Riazor, con proyección de vídeo incluida y miembros de su familia, el canario confirmaba la continuidad de su relación con el cuadro herculino.

Yeremay, aupado por sus compañeros, en la goleada ante el Albacete. Foto:. Fernando Fernández



“Creo que no (me han mimado), todo lo que me ha pasado es porque me lo he ganado. Nadie ha dicho ‘toma y te lo regalamos’ he tenido que cambiar muchas cosas, en mi vida en el fútbol, para que todas estas cosas buenas me sucedan, nadie me lo ha regalado. El trabajo siempre paga”, dijo entonces ante los medios.

Dio las gracias a los que lo habían apoyado en esos años en el Dépor, no siempre con los focos tan encima ni con tanta presencia en el campo. “Mi familia, que me ha ayudado, lo primero, y mi representante, que ha estado siempre conmigo, apoyando mis decisiones, el que toma la decisión soy yo. Cuando no jugaba y contaba para el equipo me decía, que ‘joder podíamos irnos’ y yo siempre decía que no y que no me iba rendir y aquí estoy”, aclaró. Porque, en el curso 2022-23, el isleño apenas jugó 414 minutos.



Su estreno oficial con el primer equipo fue el 1 de diciembre de 2021 en la primeira ronda de la Copa del Rey 2021-22 contra el UCAM Murcia en la Condomina. Había entrado al campo en la segunda mitad por Menudo y cuajó una gran actuación marcando un golazo y asistiendo a Quiles para lograr el definitivo 3-4.

Yerremay, tras marcar ante el UCAM Murcia en la Copa del Rey. Foto: AEC

El siguiente curso, ya a las órdenes de Idiakez, fue el de su explosión total en Primera Federación. Casi 2.000 minutos disputados y cuatro goles que pudieron ser más si no llega a ser por una fractura no desplazada en el peroné derecho, sufrida en septiembre de 2023. Curiosamente, la misma dolencia que había padecido otro genio canario, Juan Carlos Valerón, en 2002, ante el Valladolid en Riazor.



Este curso, el de su debut en Segunda, cada fin de semana Yeremay maravilla a propios y extraños con sus ‘diabluras’ con el balón. Una forma de jugar que recuerda al fútbol callejero por el que ahora suspiran muchos quipos europeos.