Yeremay: "Le pedí ayuda a Joaquín, al psicólogo, porque hubo un momento en el que no era yo"

Yeremay se mostró feliz por el triunfo en Riazor ante el Almería.

Jornada especial: Es un día muy bonito, siempre está bien ganar y hacía falta en casa hacerlo. Estoy contento por los tres puntos.

¿Cómo fue su gol?: Abren el balón a Obra la defensa se mete atrás, veo el espacio, se la pedí (la pelota), me dio un buen pase y con el control ya quede ante el portero, disparé ybse fue dentro. Casi me la para pero entró (risas).

¿Cómo vivió el mercado?: Intenté llevarlo de la mejor manera posible, era algo nuevo para mí tengo 22 años, soy un niño. Tú no quieres mirar y te llegan por todos los lados, pero lo bueno fue que pedí ayuda y estoy mejor, más tranquilo y enfocado en el Depor. Le pedí ayuda a Joaquín, el psicólogo, porque llegó un momento en el que no era yo, no solo en el fútbol, no me sentía bien. Le pedí ayuda y trabajé con él y lo estoy llevando mucho mejor. No puedo cambiar mi manera de jugar ni de pensar. Tengo que ser yo porque fue lo que me trajo hasta aqui. Tengo 22 años, a veces nos entran pajaritos en la cabeza y estoy trabajando eso. Ojalá pueda mejroar ahí, tengo que ser yo para ayudar a mis compañeros en el campo y en los entrenamientos.

Fallo en el despeje de Edgar en línea de gol: Tenía que haberla metido. Me la da Mario por delante, me la dejo larga, adelanto a Pubill, me sale el portero y por goloso la intenté picar y la fallé.

¿Mejor momento del año?: Sí, creo que estamos en un momento de confianza, muy bueno. Bien en el trabajo del día a día y veo a la gente entrenando muy bien con ganas de seguir y en una muy buena dinámica. Nos hacía falta un partido como el de hoy y de aquí vamos a ir más. Tenemos una plantilla y jugadores de mucho nivel, lo comentamos antes del partido, que podemos ganarle a cualquiera. El equipo salió con ganas desde el minuto uno y bien en ataque y en defensa. Hemos hecho un partidazo todos.

¿Se mira para arriba?: Miramos para arriba en la tabla.

Zakaria: Es un delantero que se mueve más, no es tan nueve puro. Ha hecho un partidazo, se veía en los entrenamienros que tiene nivel, va a ayudar seguro, al equipo, a Barbero y Bouldini, en esa competencia sana. Esperamos que nos siga ayudando y que aprenda rápido español (risas).