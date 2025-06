El Uno x Uno del Dépor-Elche

Estas son nuestras puntuaciones tras la derrota de los deportivistas ante el Elche.

Germán. Mal día (3): Mala actuación del portero ilicitano. Al descanso ya había encajado dos goles y el tercero nació tras no atrapar él un centro. Le paró una clara a Mourad en el área chica.

Petxarroman. Inconsistente (3): Muchas veces se fue hacia dentro, dejando su banda desprotegida. Muchos problemas con Valera, que lo rebasó en muchas ocasiones y al que apenas presionó.

Pablo Martínez. Despedida (4): El central hispano-galo volvió al once, donde no estaba desde el 27 de abril. Aunque no estuvo acertado por alto, sí que se le vio bien al corte. Se marchó ovacionado.

Jaime. Fallón. (3): Ejerció como central derecho y no tuvo su mejor despedida del Deportivo. Falló en el gol de Mourad, al perder la marca. No estuvo muy acertado en las jugadas de estrategia.

Escudero. Intermitente (3): Más allá de botar algún córner y falta, la aportación del pucelano en el partido fue muy discreta. En ocasiones se metió por dentro. Fue amonestado por cortar una contra.

Patiño. Irregular (3): Se le ve con buen pie pero por otra parte se muestra inconsistente en el juego. Ayudó en labores defensivas, aunque se jugó la cartulina en alguna entrada al límite.

Adrián Guerrero. En crecimiento (4): Partido complicado para el jugador, aún en edad juvenil, que le echó ganas. Aún le falta para poder competir en Segunda, pero se le vio con ganas y piso área varias veces.



Mario Soriano. Desesperado (3): No estuvo tan acertado como en otros partidos y perdió varios balones. Buscó la portería rival, con un disparo desde la frontal en la primera parte que se fue alto.



Diego Villares. Lastimado (3): Robó algunos balones y se le vio con ganas de sumarse al ataque, pero su presencia en el partido fue intermitente. Se llevó un golpe en la rodilla y tuvo que pedir el cambio.

Kevin Sánchez. Revolucionado (4): Tuvo una ocasión muy clara al inicio del partido que no aprovechó. Se fue de John, pero se le hizo de noche y no llegó a rematar. Se le vio por momentos muy revolucionado.

EL MEJOR. Diego Gómez. Con ganas (4): Se nota que ha ido ganando en confianza con la suma de minutos en el primer equipo, a pesar de que aún comete errores entendibles ante la falta de rodaje en la categoría. Se sumó al ataque, pisó área y mostró muchas ganas e intensidad, algo que no se vio en todos sus compañeros. Fue amonestado por una dura entrada. Tuvo sus más y sus menos con Pedro Bigas, que le afeó un empujón por detrás al intentar robarle el balón.

LOS CAMBIOS

Obrador (4): Poca participación.

Yeremay (4): Toco poco balón. Se llevó un golpe.

Genreau (3): Poco acertado.

Pablo Vázquez (-): Entró en la recta final.

Hugo Rama (4): Un disparo suyo se fue desviado.