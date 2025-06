Alfombra blanquiazul del Deportivo al Elche hacia Primera (0-4)

Riazor se ha acostumbrado en los últimos años a albergar fiestas por el ascenso. Lamentablemente, la mayoría no han sido del Deportivo. Cinco minutos duraron las esperanzas de Oviedo y Mirandés de que el equipo coruñés pudiera meterle el miedo en el cuerpo ante el Elche. Probablemente no preguntaron a ningún deportivista, porque le habrían ahorrado las molestias de creer que el equipo blanquiazul podría hacer algo más de lo que perpetró para cerrar la temporada con la cuarta derrota consecutiva (0-4). Una racha no vista desde 2017.



Porque así es el Dépor. Ese club donde siempre pasa algo. Ese club que, después de cuatro años vagando por el barro, es único a la hora de convertir una holgada y meritoria permanencia en el fútbol profesional, en un camino de espinas para terminar emponzoñando el ambiente hasta el punto de girar a todo el estadio hacia la zona noble.



Nada tuvo sentido en el Deportivo-Elche, partiendo ya desde un once inicial donde Pablo Vázquez fue privado de completar su particular maratón. Lo había jugado absolutamente todo en esta Liga. Gilsanz decidió que era un buen momento para dejarlo en el banquillo por primera vez. Ni siquiera sirve la excusa del homenaje a Jaime y Pablo Martínez. Merecido, desde luego, pero ambos podrían haber acompañado igualmente a valenciano en el once. El rendimiento defensivo seguro que no iba a ser peor.



Sin historia

Y es que tras los actos conmemorativos del Deportivo a los suyos, comenzó sobre el césped la alfombra roja blanquiazul para que el Elche alcanzara la Primera División. Sobraban nervios en el equipo ilicitano, faltaba todo lo demás en los locales, que tuvieron en el estreno como titular de Kevin Sánchez la principal alegría de la tarde. Precisamente el canterano tuvo la oportunidad de ponerle picante a la pelea por el ascenso tras un fallo de John nada más arrancar el partido. Quizá por ser demasiado pronto, al goleador del Fabril se le bajó la persiana cuando encaraba a Dituro.



Perdonó él y no lo hizo Mourad. A los cinco minutos el partido ya estaba finiquitado. Un error de Jaime lo aprovechó Plano para asistir al goleador franjiverde, que batió a Germán con un disparo cruzado. Antes de la media hora ya habían caído otros dos. Uno a balón parado después de permitir que dos jugadores del Elche tocaran el balón de cabeza en el área tras una falta sacada desde el centro del campo, y otro a la contra con un balón que se paseó por el área pequeña sin que nadie lo sacara del campo antes de que Valera llegara en el segundo palo.



Para entonces ya se habían empezado a escuchar cánticos contra la directiva en general y Fernando Soriano en particular. El volumen fue a más mientras que Diego Villares, más capitán cada partido que pasa, era el único al que parecía molestarle el bochorno que estaba protagonizando el equipo blanquiazul.

Ni con Yeremay

La segunda parte sobró prácticamente por completo. El Dépor ya había entregado la cuchara y lo único que podía pasar es hacerse más daño. Colaboró el Elche, que no quiso hurgar en la herida y levantó el pie del acelerador incluso viendo que Yeremay saltaba al campo para jugar más de media hora. El canario cumplió con su deseo de cerrar la temporada sobre el césped antes de abrir un verano que estará marcando por la incertidumbre sobre su futuro.



Nadie lo acompañó, en todo caso. Sus compañeros estaban ya totalmente pendientes de reducir daños y poner fin a un esperpento al que le faltaban las últimas pinceladas. Como el de darle veinte minutos a Pablo Vázquez sin saber muy bien por qué. No tuvo ningún sentido ni siquiera para dejar la ovación de Riazor a Pablo Martínez, porque lo incomprensible entonces es que Jaime no recibiera el mismo trato. Un disparo de falta de Hugo Rama desde 40 metros con todo el equipo esperando el centro en el área y el 0-4 de Bigas para igualar la peor derrota del cuadro herculino ante su público en toda la temporada. Peor imposible.