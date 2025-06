Pablo Martínez se despide con emoción: "Se me cayeron un par de lágrimas, pero me voy orgulloso"

Pablo Martínez puso punto y final a su etapa en el Deportivo como titular en el duelo ante el Elche, en el que el Dépor cayó por 0-4 y el cuadro ilicitano ascendió. El central francés, que ya habló durante la semana, compareció también en zona mixta para expresar sus emociones.

Un encuentro duro por lo sentimental

"Fue un partido difícil en el plano emocional. El camino no es igual, la llegada no es igual... sabes que es la última. Intenté disfrutar mucho. Se me cayeron un par de lágrimas, pero me voy contento por el trabajo hecho durante estas tres temporadas. Me voy orgulloso de dejar esta imagen en A Coruña".

Su etapa en el Dépor

"Encontré familia de verdad aquí en A Coruña. Tenía a todos mis amigos aquí. Fue muy emocionante".

Difícil centrarse tras el homenaje inicial

"Piensas en todo menos en el partido. Ves a todo el mundo gritar tu nombre, te acuerdas de lo que hiciste en estas temporadas... y después tienes que jugar. Es difícil, la verdad".

Amagor en su despedida

"El partido fue malísimo en todos los sentidos, pero hemos jugado contra un muy buen equipo. Se merecen el ascenso y que lo disfruten. Recuerdo nuestra celebración del año pasado y molan esos momentos".

El futuro del Dépor

"Le deseo toda la suerte del mundo. Este club necesita estar en Primera y con el trabajo de nuestro presidente lo conseguiremos dentro de poco".

Su próximo paso

"Me quedan un par de años y voy a dejar todo por el fútbol. Creo que no podré dar todo lo que me ha dado a mí, pero voy a intentarlo. Estoy bien en España".