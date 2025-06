Gilsanz: "Veremos qué pasa a partir de mañana"

Mazazo con el 0-4:

"Hoy era un partido muy difícil para nosotros. Nos enfrentábamos al peor rival posible en la jornada 42 ante un equipo jugándose un título. Tuvimos una primera ocasión con un error de Kevin y luego no estuvimos mal en la presión para buscar duelos. Los tres primeros remates fueron goles, 0-3, y a partir de ahí, el partido no tuvo historia porque es difícil que le metas mano al equipo menos goleado de la liga. La sensación fue mala, porque no les generamos nada de peligro. La sensación que tenemos ahora es muy mala, pero lo importante no es la sensación de hoy, sino el inicio de otra era y ahí el club creo que tiene el objetivo claro que es la Primera División".

Tras conseguir la permanencia tranquila, ¿entenderías que no hubiera continuidad?

"No es cuestión de entender o no, sino de sentarse, hablar, analizar y demás. Creo que, como hablaba antes, era un año de intentar estabilizar el proyecto, que necesitas bases sólidas y creo que a pesar de este último mes, la temporada fue buena. Hasta la jornada 38 competimos a un ritmo muy alto, pero luego en las cuatro últimas jornadas el equipo no estuvo a la altura. Hay que hacer una valoración global. Siempre estuve a disposición del club y veremos qué pasa a partir de mañana".

Malestar en la afición:

"Lógicamente. Vinimos otros 19.000, que para el partido de hoy es mucha gente, que la afición siempre está detrás y viene a ver ganar al equipo y no tenemos ninguna queja. Para nosotros jugar en Riazor es un aliciente, pero el fútbol después, los rivales también juegan y muchas veces no te dejan y te superan. Hay una diferencia entre el Elche y el Deportivo ahora mismo en el campo, que están en Primera División".

Suplencia de Pablo Vázquez:

"Pablo venía arrastrando unas pequeñas molestias y hoy entendimos que por la situación del partido, era mejor que entrara Pablo Martínez y Jaime estaba jugando".

Despedida de Pablo Martínez y Jaime:

"Ambos jugadores se merecen despedirse con la afición. El partido llegaba con muchas cosas fuera del césped para el partido que era. Cuando viene un rival como el Elche, que se juega el ascenso aquí, había demasiadas cosas antes del partido durante la semana, que son excesivas. Hoy era más importante que el Dépor, como club, despidiese a dos futbolistas que eran referentes, que lo que había alrededor del partido".

Paso adelante de Adrián Guerrero:

"No quiero personalizar en Adrián Guerrero, pero cuando un jugador del filial entra en el primer equipo es porque tiene unas condiciones y en este club estamos viendo que la cantera tiene un papel protagonista. Deben de aparecer, se debe de confiar y es cierto que la aparición de jugadores como Yeremay parece que los procesos se aceleran rapidísimo, que pasan del filial al primer equipo a ser determinantes, pero normalmente no es así. Hay un proceso de adaptación a los rivales, a los compañeros. Creo que los jugadores dieron un buen nivel, que hay un buen ritmo. Creo que tiene que verse desde la normalidad esa situación, no pedirles a los futbolistas si estamos haciendo cuentas de cuántos goles van a marcar".

¿Eres mejor entrenador ahora, tras esta temporada en Segunda?

"Todas las experiencias que tengo, sean en la élite o no, me van haciendo mejor entrenador, porque el entrenador está tomando decisiones en cada momento. En cómo tenemos que encarar el partido, a nivel técnico-táctico, motivacional... La mayor parte del trabajo del entrenador es tomar decisiones en todo momento. Una de las claves es ir aprendiendo de todo, no ahora más porque estoy en Segunda. La capacidad que tenemos los entrenadores de ir adaptándonos a lo que nos pasa es una de las claves. El análisis de la temporada lo haremos a partir de mañana. Daros cuenta de que hace siete meses estaba cogiendo un avión a Cartagena en puestos delicados para el club. Llevamos siete meses, el equipo tuvo momentos muy buenos, otros no tan buenos y ahora este en el que tenemos una sensación rara porque tuvimos cuatro derrotas consecutivas, que no tuvimos nunca. Yo estoy contento, muy contento".

¿Quedas tocado por el 0-4 y Fernando Soriano también?

"No puedo hablar de quién queda tocado y quién no. Creo que hay que hacer una valoración global. Los entrenadores siempre dependemos del resultado de hoy, ni siquiera del de ayer. Siempre nos quedamos con la última imagen del equipo. La imagen no es buena en estos últimos partidos, pero en mi análisis exhaustivo es global y analizo todas las situaciones desde la jornada 12. Me quedo con eso. Y toda la gente me para por la calle y no le puedo estar más agradecido al deportivismo porque me transmite mucho positivismo. La afición me trata espectacularmente bien".



¿Quieres seguir avanzando como primer entrenador donde sea o seguir en el club?

"No hablo de hipótesis. ¿Qué es estar en el club de otra manera? Pues depende. Si me ponen de presidente, digo que no. Siempre he sido entrenador, siempre aprendí de lo que me pasó, pero de hipótesis no puedo hablar. Yo me siento un entrenador, pero eso nunca se sabe y hay que dejar que las cosas corran, circulen".