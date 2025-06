La visión de Carlos Brizzola: "Partido de homenajes en Riazor y que suena a muchas despedidas"

La imagen que dio el Deportivo fue horrorosa. Fue un partido de homenajes y que suena a muchas despedidas. El encuentro comenzó con el homenaje a los dos centrales titulares en el choque y acabó con el ascenso de los jugadores del Elche.



No digo que no pudiésemos pensar que el rival tenía mucho que ganar y que iba a tener más intensidad y quizá más fútbol, conociendo a su entrenador. Lo que no se esperaba era un nivel del Dépor tan bajo.

Me sorprendió la no presencia de Pablo Vázquez, se habló de que batía récord y por cuestiones de homenaje, dudo que por cuestiones tácticas, no fue de la partida. También la no inclusión de Yeremay, después de que se pidiese que se retrasase su presencia en la selección. Quizá para protegerlo de cara a una futura venta.



La realidad es que el equipo en ningún momento compitió. No le echo la culpa al entrenador, que habrá creído conveniente sacar ese once y tampoco le echo la culpa a los chicos. Me refiero a Kevin, Diego y Guerrero. A los chicos hay que ponerlos cuando el viento va de cara. La intensidad en el equipo se notó a los cinco minutos con el 0-1. El Dépor se fue al descanso con un 0-2 sonrojante y con 45 minutos por delante en los que te podían meter un carro.



Acabó el partido el Dépor sin tiros entre los tres palos y poco más se puede añadir. No hubo ningún miembro del equipo, de entre los once que salieron y los cinco cambios, que estuviese al nivel de lo que se pide en Segunda. Esto es algo que se puede afirmar, pero que al final no reconforta a nadie. La imagen que ha quedado del equipo, en estos partidos y sobre todo ante el Elche, es bastante sonrojante.



Estuve minutos sin seguir el balón cuando dominaba el Elche pero si me fijé en la presión de la línea defensiva y es para hacer una reflexión profunda de si con los jugadores que participaron se puede sostener el equipo en Segunda. No me extraña el resultado, darle a enhorabuena al Elche y como decía en el titular: esto me huele a muchas despedidas.